“ERC defensa el territori allà on es prenen decisions”
Junqueras tanca la campanya republicana al Pirineu apel·lant al vot útil. Critica la gestió de Jordi Hereu i Ernest Urtasun
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va reivindicar ahir a Tremp el paper determinant de la seua formació per als interessos de Catalunya, Lleida i el Pirineu, i va assegurar que és “el vot útil per defensar el territori allà on es prenen les decisions”, per la qual cosa va fer una crida a concentrar el vot republicà per assegurar una representació forta al Congrés i al Senat, ja que, segons la seua opinió, “només una veu pròpia i compromesa amb el país pot garantir les inversions, les infraestructures i les oportunitats que necessiten el Pirineu i Aran”.
El mateix Junqueras va participar al matí en un altre acte de campanya amb els usuaris de Rodalies que sortien de l’estació de Sants de Barcelona, en una acció que es va repetir a nombroses estacions a Catalunya. També a Lleida-Pirineus, on les candidates al Congrés i al Senat, Inés Granollers i Sílvia Martínez, van defensar l’anomenada llei del 30% amb la qual es pretén establir que com a mínim el 30% de les inversions ferroviàries es destinin al manteniment i la seguretat de la xarxa. Van criticar que durant anys s’hagin prioritzat “les grans inauguracions” a costa de la seguretat i van apostar per revertir aquesta situació per llei.
Mentrestant, a Lleida, Jovent Republicà va celebrar una reunió d’estudiants a la cafeteria del Rectorat de la UdL per debatre sobre l’accés a l’habitatge, la precarietat laboral, les dificultats d’emancipació i l’auge de l’extrema dreta, i que va comptar amb la participació de Floren Aoiz, candidat d’EH Bildu al Senat per Navarra.