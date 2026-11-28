A buscar el quart escó
Junts i Esquerra es mostren bel·ligerants, conscients que es disputen els mateixos indecisos. El PSC fa bandera de l’habitatge i la seguretat
Dia fred, boira espessa. Semblava que l’últim dia de campanya es faria molt llarg als candidats, que ja acumulaven molt de cansament, però va ser quedar amb el fotògraf de SEGRE per a la tradicional foto de grup que publicarem demà i va sortir el sol. La vitamina D va provar molt bé als aspirants a diputats, que van arribar amb l’adrenalina per la núvols al debat de SEGRE. “Relax, senyors”, recomanava el moderador, el nostre company Jordi Sebastià. Va quedar clar que hi havia un escó en joc. Les enquestes donen per fet que el PSC conservarà els dos que té per Lleida, ERC mantindrà el d’Inés Granollers però, què passa amb el quart? Isidre Gavín, de Junts, aspira a revalidar-lo, però està molt disputat. Des del PSC, Cristina Morón, candidata per sorpresa després de la renúncia de Montse Mínguez, era la que a priori s’hi jugava menys i conscient que els seus rivals estaven on fire, no va arriscar més del compte. Es va ficar al jardí de la defensa de la unitat d’Espanya, però no va tenir cap estirabot. Això sí, se li feien llargs els blocs i sempre li sobraven minuts. Coses d’estrenar-se en el càrrec. “M’agrada perquè mai no s’enfada”, reconeixia una de les acompanyantes de la comitiva de Junts. Isidre Gavín ja era diputat al Parlament de Catalunya als 23 anys i va quedar clar que l’experiència és un grau. No es va deixar cap dels eslògans electorals del seu partit, va esquivar algunes bales i va gestionar bé els tempos. Fins i tot es va guardar una mica de sal per llançar a alguna ferida portant a col·lació declaracions de Podem que comprometien Esquerra. Inés Granollers no té una trajectòria tan dilatada, però sens dubte, va demostrar haver aprofitat el temps al Congrés dels Diputats i va exhibir solvència de veterana, per això no va picar en les provocacions ni una sola vegada. Va presumir de gestió i de pragmatisme. Sembla que el famós peix al cove ha canviat de bàndol. El que canvien són els temes. O, el que és el mateix, les preocupacions dels electors. Habitatge, seguretat i migracions van fer saltar espurnes. Es va parlar (poc) de despoblació, es va reivindicar la necessitat que agricultors i ramaders es guanyin la vida (hi va haver unanimitat) i es va passar de puntetes pel procés i de nou amb un agre debat entre Granollers i Gavín perquè el juntaire va donar l’amnistia per amortitzada sense reparar que no s’havia aplicat als republicans Lluís Salvadó i Josep Maria Jové.
Bones maneres
Hi va haver tensió, si no no hagués estat un debat electoral, però ens va agradar que cap dels candidats no manés callar cap altre posant-se el dit a la boca i que no s’hagués de preguntar si condemnaven la violència masclista perquè es dona per suposat. Una vegada fora del plató, comiat cordial, com ha de ser. Avui toca reflexionar i, demà, ja no hi haurà enquesta que valgui.