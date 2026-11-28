Els partits es llancen a ‘robar’ votants indecisos
Hereu als de Junts i Feijóo als socialistes
L’últim dia de la campanya va estar marcat pels intents de robatori de votants indecisos entre els principals partits. Per la seua part, el candidat del PSC, Jordi Hereu, va apel·lar directament als votants de Junts per defensar l’autogovern de Catalunya i “derrotar” qui “amenaça” les institucions catalanes, amb referència a PP i Vox. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va apel·lar als votants del PSOE i els va prometre “decència, rigor i responsabilitat”. Va reivindicar que no “us demano que deixeu de ser d’esquerres, però vosaltres no vau votar això”. També es va adreçar als votants independentistes que volen “un canvi”, a qui va demanar el vot “prestat” per fer del PP “la casa comuna” dels catalans. Així mateix, el candidat d’ERC, Gabriel Rufián, va apel·lar a l’electorat socialista: “El PSC no mereix el vostre vot”, va dir. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, va tancar la campanya omplint la Caja Mágica de Madrid amb 14.000 persones i va demanar “mobilització” per plantar cara a la “involució” del PP i Vox. Entre crits de “sí es pot”, va insistir que aquestes eleccions “no van d’ell”, sinó de “si volem que hi continuï havent un govern de coalició progressista o donar als de la motoserra els controls de l’estat del benestar”. En el míting van participar Pedro Almodóvar, Tequila i Alice Wonder.
Mentrestant, Feijóo va triar Sevilla per posar fi a la campanya, on davant d’unes 9.000 persones va clamar contra “l’estratègia de la por” de l’esquerra i va anticipar que demà arribarà “el canvi”. Va afirmar que “aquest cop sí que ho aconseguirem, no només guanyarem, sinó que governarem, les dos coses”. El mateix dia, al matí, el líder de l’oposició va fer un míting a l’Hospitalet de Llobregat, on va assegurar que en el debat electoral de dijous va estar “tranquil” i s’ho va passar “molt bé”.