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La campanya dels insults
Molts dirigents han optat més per desqualificar els adversaris que per rebatre’n les idees. La campanya que va acabar divendres serà recordada com la més aspra, en la qual l’insult i la desqualificació personal han passat per sobre de les propostes, un fet que retrata la societat i la classe política actual.
Sòcrates va dir que “quan es perd el debat, l’insult es converteix en l’arma del perdedor”. Doncs sembla que en aquestes eleccions molts polítics han optat directament per l’afront i la desqualificació personal abans que plantejar propostes. I és que en aquesta campanya hem vist com membres de PP, i sobretot de Vox, han anomenat “merda”, “mafiós”, “pinxo” i “fill de puta” a un president del Govern, i l’han arribat a comparar amb un psicòpata assassí com José Bretón; hem presenciat com membres de Junts anomenaven “maltractador emocional” i “inútil” Gabriel Rufián i com aquest va replicar qualificant-los de “col·laboracionistes”; i una ministra com Diana Morant dient que “a tots ens hauria agradat” que Sánchez li hagués donat al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, “quatre bufetades ben donades”. I així podríem seguir fins a omplir totes aquestes línies. Un fet que deixa en evidència el nivell de la classe política d’aquest país i de la seua societat, que ha permès normalitzar aquests comportaments. Així ho veuen els filòsofs Josep Maria Forné i Ramon Camats, que lamenten la “degeneració moral” de la política “que hem avalat”.
“La veritat s’ha devaluat tant que la mentida s’ha instal·lat en el debat polític, i això provoca que quan no hi hagi arguments per rebatre la veritat, es defensi la mentida amb l’insult i la grolleria”, assegura Forné.
Una opinió que comparteix Camats, que assenyala que l’insult és un pas més cap a la deshumanització. “Quan algú com Ayuso va comparar amb paparres els andalusos, el que fa és deshumanitzar-los, com feia el nazisme, i la deshumanització prepara els oients per a la destrucció física, deixen de ser una persona i, per tant, no mereixen dignitat ni respecte”, reflexiona Camats. Afegeix que “el més greu no és l’actitud d’alguns polítics, sinó la complaença silenciosa de la societat. Això és el terrible, perquè la gent ho troba bé i ho avala”.
Però com hem arribat a aquesta situació? Per a Forné “és una conseqüència de la postmodernitat accentuada per les successives crisis econòmiques a què cal sumar les xarxes socials i les fake news”. Per a Camats, Internet també ha estat determinant, “a l’haver contribuït a una deseducació profunda, hem donat per bo el món virtual i això és culpa de tots; no haver-nos-en adonat és una manifestació de la incultura de la gent”.
I com revertim aquesta situació? Amb regeneració i educació. “La democràcia liberal ha passat per grans crisis, però ha tirat endavant, hi ha d’haver una regeneració, aturar-nos i reconduir aquesta situació amb generositat i respecte”, segons Forné. Camats, en aquest cas, és més clar: “Només la cultura i l’educació transformaran la societat.”