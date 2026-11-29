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De qui guanya a qui suma
Les enquestes donen per fet vencedors i vençuts amb la incògnita de si hi haurà sorpresa. La fragmentació dels espais polítics ha transformat les nits electorals, les de les incògnites i les certeses, en les quals el que importa és qui sumarà per governar en lloc de qui ha guanyat.
Ens trobem a hores que s’acabin les incògnites de la campanya electoral, teòricament de dos setmanes de durada, encara que en realitat ha semblat tan eterna com la precampanya. Ha predominat la crispació però, sobretot, han dominat missatges d’atac al contrari més que de propostes. Potser a causa que en aquestes dos setmanes semblava més important no equivocar-se que arriscar. Caldrà veure com de llarga serà aquesta nit electoral perquè ara, i bé ho saben els dos candidats amb possibilitats de viure a la Moncloa, no val a guanyar, a ser el més votat i a tenir més escons. Que ho diguin a Alberto Núñez Feijóo, que va veure Pedro Sánchez va aconseguir fa gairebé quatre anys com aglutinar esquerres i dretes per privar-lo de presidir la taula del Consell de Ministres.
Aquesta nit la cosa va de blocs, entre rojos de diferents tonalitats, del PSOE al Front Ampli passant per un Podem en unes hores més que baixes, d’una banda, i blaus dels populars amb el verd de la ultradreta de Santiago Abascal. Si ens atenim a les enquestes, incloses aquestes que fa dies que no es poden publicar per una normativa passada i amb perdó del CIS de Tezanos, la sort sembla llançada. Tot apunta a una victòria folgada de la dreta i la ultradreta, amb una revenja per a un Feijóo que fa quatre anys va passar de l’eufòria a la més profunda de les decepcions perquè va ser el primer però en comptes d’assolir el banc-i-blau es va quedar en el granat, com a cap, però de l’oposició.
Amb tot, ha admès que no es pot vendre la pell de l’os abans de caçar-lo i no ha volgut donar res per guanyat perquè davant té una au Fènix anomenada Pedro Sánchez. Va saber buscar les vies per aconseguir obtenir el lideratge del PSOE després de recórrer Espanya en un Peugeot 407 acompanyat de José Luis Ábalos, Koldo García i Santos Cerdán. Una intimitat que, segons afirma, no va ser suficient per conèixer-los i els dos primers estan condemnats en ferm per corrupció i el tercer està imputat en un camí que, tret de sorpresa majúscula, el portarà al banc dels acusats. Després, va ser el primer líder polític a desbancar un president de Govern en una moció de censura, un Mariano Rajoy ajusticiat per la corrupció. L’última gran victòria de Sánchez ha estat gairebé esgotar la legislatura amb unes aliances més que complicades que havia aconseguit que votessin el mateix Junts i ERC o PNB i Bildu. Aquesta nit sortirem de dubtes de si aconsegueix la seua anhelada remuntada, de la qual ha fet la seua bandera entre balls i samarretes ajustades durant els mítings, el primer amb cop d’efecte amb arenga de la seua dona i petó inclòs.
Però ni un ni un altre no són suficients, les majories absolutes han passat a la història, almenys amb l’actual tauler polític. Així que Feijóo necessita un Abascal que s’ha moderat, si es pot dir així, durant aquestes dos setmanes, però que ha mantingut la migració com el seu gran argument. Està clar que Vox tindrà un resultat impensable fa tot just un parell d’anys, però entre uns i d’altres han engreixat les seues possibilitats. La insatisfacció per una cistella de la compra cada vegada més cara, uns impostos cada cop més alts i un habitatge cada dia més inaccessible han posat catifa roja, però no socialista, per a les seues receptes. Unes receptes que es resumeixen en una, la reemigració, manera fina de cridar a l’expulsió d’estrangers, apareix com a poció que serveix per aturar tots els mals.
Sánchez tampoc no ho té gens fàcil. Està clar que sol no es mantindrà a la Moncloa, però el seu gran problema és que poca cosa podrà trobar a la seua esquerra. Podem, segons auguren totes les enquestes, pot tenir una patacada de tal magnitud que fins i tot Irene Montero ha de lluitar fins a l’últim vot per assegurar-se l’escó. Caldrà veure com de vast és el Front Ampli, que el PSOE ha anat fagocitant tant com ha pogut. Ada Colau s’ha enfadat perquè el PSOE li ha anat copiant el programa i fins i tot el Consell de Ministres i després la Diputació Permanent del Congrés han aprovat algunes de les seues mesures estrella dels últims anys i que els socialistes aparcaven. Aquesta campanya han arribat els famosos dimarts socials, en els quals el Govern ha aprovat decrets amb cost multimilionari, al mateix temps que Brussel·les advertia que Espanya estava estirant més el braç que la màniga amb l’amenaça d’obrir-li un expedient.
Jornada de reflexió
El candidat socialista, Pedro Sánchez, va passar ahir la jornada de reflexió practicant esport amb la seua dona, Begoña Iglesias. Per la seua part, el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, va viatjar a Ceuta per “complir un compromís personal”.