CANÀRIES
Treva migratòria a El Hierro després de la tragèdia
Durant la jornada d’ahir no es van fer nous rescats de pasteres. Una vintena de migrants, ingressats a l’hospital
El Hierro va viure ahir una jornada de treva, sense noves operacions de rescat, després de la tragèdia que va tenir lloc divendres al sud de l’illa, quan es va rescatar un cayuco que havia quedat a la deriva amb almenys 14 morts a bord, mentre continuava l’atenció sanitària als supervivents i es desenvolupaven els treballs forenses sobre els cossos recuperats.
Dels migrants supervivents que van necessitar atenció mèdica –l’Hospital Nuestra Señora de los Reyess n’atén 20–, dels quals 14 ingressats i sis en observació a Urgències, tots es troben estables tret d’un que està estable dins de la gravetat i que serà traslladat a l’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, a Tenerife. La xifra d’ingressos de migrants és la més alta registrada fins ara a l’hospital d’El Hierro, que disposa de 31 llits instal·lats per atendre tant la població resident com les persones migrants.
L’hospital de campanya de la Unitat Militar d’Emergències (UME) va començar a assumir divendres part de l’atenció que fins llavors deixava el lloc sanitari avançat del Servei d’Urgències Canari (SUC) juntament amb el Centre d’Atenció Temporal d’Estrangers (TASTI) de San Andrés, amb l’objectiu d’alleujar la càrrega assistencial del centre hospitalari.
L’ONG Caminant Fronteres va afirmar, a partir de la informació recollida entre familiars i comunitats de migrants, que al cayuco rescatat viatjaven unes 120 persones, la qual cosa elevaria a 30 el nombre de víctimes entre morts i desapareguts. La portaveu d’aquesta ONG, Helena Maleno, va explicar que el col·lectiu prova encara de localitzar dos joves malians i va reclamar que els supervivents rebin atenció psicològica adequada després d’una experiència que, segons va assenyalar, els ha deixat en estat de commoció.