El sèrum antiarrugues que triomfa a Barcelona arriba a la ciutat de Lleida

L’emoció i l’entusiasme que ha generat aquest sèrum antiedat a Barcelona s’expandeix als carrers de Lleida. Sibari Republic, la marca de cosmètics de luxe, fundada per una cooperativa de científics bascos, desembarca per segon any consecutiu al cor de Lleida. Aquesta vegada torna després del seu èxit a Barcelona plena de novetats i amb la seua exclusiva promoció del 50% de descompte en la seua línia més coneguda només fins el 2 de març.

La marca ha estat aclamada en nombroses ocasions pel seu compromís amb l’excel·lència i la innovació. Des dels seus començaments sempre han donat especial importància a verificar l’excel·lència dels seus productes i són els resultats que s’aconsegueixen gràcies a productes com el famós Serum Origin els que han llançat la marca a la fama. Però què és el que fa tan especial aquest sèrum? Més enllà de la seua efectivitat comprovada per reduir arrugues en menys de 28 dies, és la seua textura tipus gel el que enamora tant homes com dones. Es tracta d’una formula sense olis que penetra ràpidament a la pell fent que la pell estigui hidratada des del primer moment, però sense deixar aquesta sensació greixosa ni enganxosa. Aquest grup de científics compta amb més d’una dècada d’experiència treballant amb l’àcid hialurònic per a ús mèdic que recolza cada un dels productes de Sibari Republic. A més, i amb l’objectiu de garantir que tots els productes funcionen com prometen, tots i cada un d’ells són sotmesos a exhaustives proves dermatològiques per garantir la seua eficàcia i seguretat.

El sèrum emblemàtic de la marca, Serum Origin, ha estat objecte de nombrosos estudis i proves instrumentals que han demostrat la seua sorprenent capacitat per reduir el nombre d’arrugues en un 58% en només 28 dies. Són aquests resultats, avalats per experts i avalats per l’experiència dels consumidors, són els que s'han guanyat la confiança dels seus clients fent que repeteixin i siguin ells mateixos els que recomanin els seus productes.

La marca a més de donar especial importància a comprovar amb resultats tot el que diuen, també aposten per atansar-se als seus consumidors. El 2020 la firma va obrir la seua primera botiga efímera per oferir a clients l’oportunitat de veure com actuen els productes a la seua pròpia pell. Des d’aleshores, la firma ha obert més de 20 botigues temporals en diferents punts de la península oferint descomptes molt significatius, i poc comuns en marca d’alta cosmètica, perquè els seus clients puguin provar els productes. Per exemple, el Serum Origin, el producte icònic de la marca es pot trobar per 57€ quan el seu preu habitual és de 115€.

Itziar Beitia, responsable de la marca, ens ha explicat la raó darrere d'aquesta estratègia: "Com científics, l'eficàcia és fonamental per a nosaltres. Decidim oferir descomptes tan atractius perquè més persones poguessin experimentar la qualitat dels nostres productes. No hi ha res més convincent que veure els resultats per un mateix. Ara són els mateixos clients els que van recomanant els productes als seus familiars i amics". L'eficàcia provada és un dels distintius de la marca espanyola Sibari Republic. Tots els seus productes estan formulats per experts científics que a més d'utilitzar els ingredients justos per crear fórmules úniques, es cuiden de cada un dels passos de producció perquè cada un dels actius es mantingui intacte a cada envàs.

«Tothom se sorprèn quan ens visita a les nostres instal·lacions, ja que, en lloc de veure una fàbrica convencional, es troben amb un laboratori d’investigació en la que tot es produeix en lots molt petits i utilitzant als últims avenços científics per garantir la màxima qualitat i eficàcia», indica Raúl Pérez, el director científic de la marca. Si féssim un símil, estaria més prop d’una cuina d’autor en la qual un es cuida de cada un dels detalls perquè el resultat del producte acabat sigui l’òptim.

I és que a més del producte més emblemàtic de la firma, el Serum Origin, la firma compta amb una àmplia gamma de productes que es formula i fabriquen amb la mateixa dedicació i cura, per garantir una experiència inigualable i satisfer les diferents necessitats que té la nostra pell al llarg de la seua vida. La nova botiga, ubicada al carrer Magdalena 2 a Lleida, obre les seues portes aquest dijous 15 de febrer, i estarà disponible només fins el 2 de març en horari de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores de dilluns a dissabte