Vine a Os de Balaguer i gaudeix del territori!

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Turisme d’Os de Balaguer posa a disposició diversos paquets turístics per tal de poder gaudir al màxim i descobrir els encants paisatgístics i culturals d’aquest municipi de la Noguera.

Paquet turístic Alberg

Amb una oferta vàlida de l'1 de juliol a l'1 de setembre, ofereix per 29 euros per persona una nit d'alberg més esmorzar, entrada lliure a les piscines i visita cultural als punts d'interès d'Os de Balaguer.

Els visitants també poden gaudir de les iniciatives Imagina Medieval, Imagina Art i Imagina Perhistòria, visites guiades que s'organitzen de dilluns a divendres i el segon i quart diumenge de cada més, amb horari de 10:00 a 14:00 hores. Imagina Medieval és una visita guiada al Castell "Malignum Castrum"; Imagina Art una visita guiada a la Casa Museu Leandre Cristòfol, i Imagina Prehistòria una visita guiada a la Cova dels Vilars Pintures Rupestres. Aquestes visites tenen un preu de 4 euros per als adults i de 2 euros per als menors de dotze anys.

Imagina Medieval

Imagina Medieval

Sortida al castell "Malignum Castrum", d'una durada d'una hora aproximadament. Per a grups de 20 a 25 persones amb una dificultat baixa-mitjana. Està dirigida a públic de totes les edats i és necessari portar calçat còmode. Preu de 4 euros per als adults i de 2 euros per als menors de dotze anys.

_

Imagina Art

art

Visita a la Casa-Museu Leandre Cristòfol, per grups de 10 persones. La dificultat de la visita és baixa-mitjana, dirigida a públic de totes les edats, tot i que es demana portar calçat còmode i no es recomana la visita a persones amb dificultat per caminar. Preu de 4 euros per als adults i de 2 euros per als menors de dotze anys.

Art

Imagina Prehistòria

Sortida a la Cova dels Vilars. Pintures Rupestres d'una durada prevista d'1 hora i 45 minuts. Per a totes les edats, però amb una dificultat mitjana. Per fer la visita és necessari portar calçat còmode i no està recomanda per a persones amb dificultat per caminar. Preu de 4 euros per als adults i de 2 euros per als menors de dotze anys.

-

Visita al campanar de l'església de Sant Miquel

Os de Balaguer també ofereix visites al campanar de l'església de Sant Miquel. L'articulació de la ruta pren forma amb la promoció conjunta d'un passaport, que facilitarà enresgistrar cada visita amb tota la col·lecció de segells/adhesius dels diferents Fars de Ponent a mode de petit àlbum col·lecionable. Preus: 5 euros la visita general; 2 euros la visita Fars de Ponent, i gratuït per als menos de dos anys.