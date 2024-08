Festa Major de Fondarella

Publicat per PATROCINAT Verificat per Creat: Actualitzat:

Fondarella ho té tot preparat per celebrar una nova edició la seua Festa Major, que enguany va del 29 d'agost al 2 de setembre. El programa proposa diverses activitats de cultura popular, música, teatre, exposicions, espectacles familiars i infantils i esports, entre d'altres.

DIVENDRES, 30 D'AGOST

Guarnim els balcons. Fem volar la imaginació i donem la benvinguda a la Festa Major, i que caminant pels carrers del nostre poble es pugui copsar l'ambient de festa i alegria.

Durant tot el dia a Fondarella es celebra la Trobada de la Jova del Pla d’Urgell, gimcanes, música, dinar, tallers i d’altres sorpreses on participaran els joves que han format part de les joves de la comarca.

A les 18:00 h, el pàrquing de les escoles es transforma en un KARTING, vine a conduir el teu kart.

A les 19:00 h, a la pista de pàdel TORNEIG DE FESTA MAJOR.

A les 21.30 h, a la pista esportiva, ESCALA EN HI-FI 2024, amb l'actuació de petits i grans. A continuació, els DIABLES ARF de Mollerussa ocuparan els nostres carrers i els ompliran de llum i foc.

Tot seguit, a la pista esportiva, NIT JOVE. El grup musical A KONTRA KORRENT. Dosis de reivindicació i festa. Un grup de joves de les terres de Lleida que combina versions i cançons pròpies, d’esperit festiu i ànima combativa, els seus concerts són una autèntica explosió d’energia i festa, acompanyats sempre d’una crítica social que empeny a lluitar contra les injustícies. Tot seguit Sessió DJ, amb Adrià Sala.

El grup musical A KONTRA KORRENT.

DISSABTE 31 D'AGOST

A les 10.00 h, a la nova zona de lleure dels dipòsits de Fondarella, hi haurà el tradicional ESMORZAR POPULAR. Els veïns de Fondarella podran recollir al lloc de l'esmorzar els tiquets que demanin per a ells i els seus convidats. Els forasters sense cap relació amb els veïns de Fondarella podran adquirir els tiquets al preu de 5 €.

Durant el matí alguns dels integrants del Club de Bitlles de Miralcamp, ens faran una demostració participativa del joc de les bitlles catalanes.

A les 16:00 h, al Carrer de les Eres, Crazy Jump Race música + aigua + competició + animació = diversió assegurada.

A les 18:00 h, a la plaça de l’Ajuntament, inici del CORREBARS de Fondarella. Cercavila pel poble acompanyats de txaranga, animació i cervesa! Amb la BATUCADA TABALATS. Inscripcions a l’ajuntament fins al dia 29 d’agost.

A les 19.00 h, inici de la 42a CASSOLA DE PAGÈS.

A les 21.30 h, SOPAR DE GERMANOR.

A partir de les 00.30, al recinte de les piscines, SUMMER PARTY amb DJ. HARO, DJ. NEUS GONZÁLEZ dels 40 Principals i DJ. LUARA BEARKA

Torna La Festa de l’estiu, la Summer Party al recinte de les piscines de Fondarella, amb bany nocturn, llums, sorpreses i molt més...

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE

A les 10.30 h, a la zona de ciutat jardí, entre el Carrer Mollerussa i el Carrer Sant Jordi, esmorzar popular i tot seguit sortida de la CERCAVILA amb la COLLA GEGANTERA LOS AIXERITS DE FONDARELLA.

A les 12.30 h, a la pista esportiva, MÉS TUMACAT MÚSIC SHOW amb la GIRA GASPATXO de CANÇONS amb MEGA XOU.

A partir de les 17.00 h, a la Plaça Major, hi haurà CUCANYES per a tots els petits i berenar amb pa, vi i sucre. A la mateixa hora, MOSTRA DE PASTISSOS DE FESTA MAJOR. Tots els pastissos d’elaboració pròpia obtindran una gratificació de 10 €. Els pastissos es repartiran per berenar entre tots els assistents.

A les 19:00 h, a la pista esportiva, CONCERT amb l’Orquestra EXCELSIOR i tot seguit, sessió llarga de ball.

L'orquestra Excelsior.

DILLUNS 2 DE SETEMBRE

A les 11.00 h, a les piscines municipals, PARC AQUÀTIC, tobogans, inflables, pista americana....

A les 12.00 h, MISSA DE FESTA MAJOR, presidida pel bisbe de Solsona Francesc Conesa, musicada per la COBLA DE TÀRREGA. En acabar, adoració de la relíquia i cantada dels GOIGS en lloança a Sant Sebastià.

A les 13.00 h, a la pista esportiva, BALLADA DE SARDANES amb la COBLA DE TÀRREGA. En acabar, s’oferirà a tots els assistents un Vermut de Festa Major.

A les 17.30 h, a la zona esportiva, l’espectacle per a tots els públics ANTIPASTI, un curiós restaurant italià, amb dos cuiners que ens ofereixen un espectacle que barreja el circ i la màgia. Malabars amb verdures, equilibris amb muntanyes de pizzes, números de màgia amb menjar, participació del públic… i sobretot molt d’humor i la millor música italiana.

L'espectacle ANTIPASTI.

I tot seguit FESTA DE L’ESCUMA.

A les 21.00 h, a la plaça de l’ajuntament, TEATRE, amb la representació de l'obra LA VISITA DE LA VELLA DAMA, a càrrec del grup de teatre L'Agropecuària, sota la direcció d'Emili Baldellou.

Tot seguit CASTELL DE FOCS i cloenda de la festa major a la zona esportiva.