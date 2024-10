Bellvís celebra una nova edició de la seua Festa Major del 24 al 28 d'octubre

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, Bellvís es prepara per viure la seva Festa Major, que se celebra entre el 24 i el 28 d'octubre. Aquest esdeveniment emblemàtic del municipi, dedicat a la seva patrona, la Mare de Déu de les Sogues, és una oportunitat per a retrobar-se com a comunitat i gaudir de la cultura, la tradició i l’estima per la vila.

La Comissió de Festes ha treballat amb dedicació per oferir un programa variat i ple d’il·lusió. Com cada any, s'hi han inclòs activitats per a totes les edats, des dels més petits fins als més grans, amb l'objectiu de crear moments inoblidables. El programa inclou des de festes populars, activitats familiars, actuacions musicals fins a espectacles pirotècnics i activitats de cohesió.

Els actes més esperats són el teatre, el sopar de colles i la nit del jovent, que seran els esdeveniments de pagament. Les entrades per al teatre tenen un cost de 12€ si es compren de manera anticipada presencialment, 15€ online i a taquilla. També s’ha de tenir en compte que l'aforament és limitat i les entrades es tancaran en esgotar-se les localitats.

La nit del jovent també promet ser un dels punts forts, amb entrades a 3€ per als residents de Bellvís i els Arcs si es compren anticipadament, mentre que per a la resta de participants tindrà un cost de 6€.

Pel que fa al sopar de colles, el preu és de 30€ per un menú complet, i les entrades es poden adquirir de manera presencial al Casal Cultural o a través de la web o app de l’Ajuntament. Els joves també podran gaudir del sopar del jovent i del correbars, organitzats per l'Associació de Joves Akuari.

Per a aquells que busquen una experiència diferent, l’Scape Room “Missió Espacial” és una activitat gratuïta amb inscripció prèvia a Entrápolis, que oferirà un repte d’aventura en grup i que de ben segur no deixarà ningú indiferent.

La Festa Major de Bellvís convida tothom a aixecar les copes i brindar per uns dies plens de rialles, música, focs artificials i bons moments compartits amb familiars i amics.

D'entre el programa d'actes, destaquen les següents propostes (consulteu la programació completa aquí):

Dijous 24

21.30 h. Teatre amb 'La niña bonita' d'en Peyu

Divendres 25

17.00 h. Anunci de festes, frena floral i cercavila amb la Colla Gegantera i Grallera de Bellvís.

21.00 h. Solemne Cant de Completes a l'església.

01.00 h. Nit del Joven amb el concert de La Fúmiga, La oreja de Tiktok i Dj Artatack.

Dissabte 26

11.00 h. Processó amb l'acompanyament de l'Orquestra de Blanes des de l'església

13.00 h. Pregó de festes a càrrec del Doctor Josep Montserrat Capdevila

18.00 h. Concert amb l'Orquestra Nova Blanes i sessió llarga de ball al poliesportiu

21.15 h. Castell de focs al camp d'esports

00.00 h. Correbars a la plaça Catalunya

01.00 h. Nit de versions amb el concert de Fugados de Alcatraz, Dj Faby i DJ Luara Bearka.

Diumenge 27

12.00 h. 59è Concurs de Colles Sardanistes amb la Cobla Jovenívola d'Agramunt, a la plaça Verge de les Sogues.

18.00 h. Espectacle de titelles 'Les pirates de la terra endins' de la companyia Sgratta a la Casa Cultural

18.00 h. Show concert a càrrec de l'Orquestra Jamaica Show i a continuació ball amb la mateixa orquestra.

Dilluns 28