Pere Valls, paper reciclat de qualitat per embalar la realitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més enllà de les grans ciutats existeixen relats d’empreses que valen la pena conèixer. Empreses que tenen un vincle especial amb els territoris on han edificat la seua particular manera d’adreçar-se als clients. Són negocis que han contribuït al desenvolupament socioeconòmic d’aquests llocs. És el cas de Pere Valls, que celebrarà el 2027 ser una de les empreses familiars més antigues d’Espanya.

La comarca de l’Alt Penedès, a Barcelona, és terra de caves i vins. Impressiona també conèixer que aquí, en un grapat de pobles, es va crear fa segles un autèntic ecosistema empresarial entorn de la indústria paperera. Gairebé una vintena de molins amb rodes hidràuliques mogudes per l’aigua del riu es dedicaven a fabricar diferents tipus de paper des del segle XVIII. Quan la gana apretava, també molien gra de cereal. Entre aquests es troba encara dret el molí de Cal Jan, a Sant Pere de Riudebitlles, que ben aviat es convertirà en les oficines de la fàbrica paperera Pere Valls.

Amb documents en llatí

La novena generació de Pere Valls, encarnada en els cosins Pere Joan i Jordi Valls, no s’oblida del seu passat, “de quan els drapaires portaven espardenyes, sacs, roba usada i aquí s’esfilagarsava i es feia paper. Aquí es fabricava paper vegetal, amb fibres de cotó, lli o espart; s’hidrataven, es tallaven i es teixien”, explica Pere Joan.

La família Valls conserva documents que demostren que és una de les empreses més antigues d’Espanya. “A la caixa forta de la casa del molí –comenta el responsable de producció, inversions i vendes– hi havia un paper en llatí firmat per l’abat Pedro de Burgos en què donava permís per a la construcció d’un molí farinaire o paperer amb data 17 de febrer del 1527.”

Amb aquest motiu i a dos anys vista d’aquest cinquè centenari, els responsables de Pere Valls han encarregat a arquitectes i historiadors que completin la línia del temps que va començar en aquell molí. “Tenim un buit d’informació entre 1527 i 1716 i volem saber detalls d’aquells primers Valls.” A partir de finals del XIX, quan s’inventa el cartró ondulat, i després amb l’electricitat, l’empresa es va modernitzant, fins a arribar al que és avui, una fàbrica de paper reciclat que ofereix productes a la carta amb més de 500 clients i especialitzada en paper per a bosses de comerç i per a agricultura.

Cada any, aquesta empresa familiar produeix 20.000 tones de paper amb el seu mig centenar d’empleats i factura més de 15 milions d’euros. Però no tot han estat alegries. Pere Joan recorda quan al voltant de l’any 2005 van prendre la decisió de diversificar el seu negoci, que estava centrat en el paper per a cartró ondulat.

I és quan van posar al mercat una gamma de paper reciclat amb gramatges que van des dels 50 fins als 450 grams de gruix. “Hem passat a ser una empresa molt versàtil que es basa en diferents sectors: alimentació, agricultura, indústria... El 70 per cent de la producció es queda a Espanya, el 15 per cent va a Portugal i la resta es destina a països europeus.”

Oferta personalitzada

A través del seu servei de Converting, proveït amb màquines bobinadores, talladores i gofradores, personalitzen la seua oferta, per exemple, d’embalatge: paper hidro cuir amb tractament antihumitat, antilliscant per evitar el lliscament de càrrega paletitzada, separadors per protegir verdures i fruites, absorbent per a transport avícola, etcètera.

Per una indústria sostenible

L’ús de paper reciclat com a matèria primera, les plaques fotovoltaiques, una estricta gestió de residus i una producció amb petjada de carboni 0 després de substituir la caldera de gas per a l’assecatge del paper per una de biomassa, converteixen Pere Valls en una indústria sostenible dins del sector. “Igual que a Andalusia s’aprofiten els pinyols d’oliva com a biomassa, a Catalunya fem servir l’estella de pi. Així, els increments de preus o els conflictes geopolítics ens afecten menys”, assegura Pere Joan. Cada dia arriba a les seues instal·lacions un camió amb 24 tones de biomassa forestal.

Respecte al consum d’aigua, admet que gasten al voltant d’1,2 litres per cada quilo de paper, “quan la mitjana al sector no pot baixar dels 5 litres. Nosaltres ho hem aconseguit tancant els circuits, evitant les pèrdues i vessaments, recirculant l’aigua i treballant amb papers que suporten millor aquesta conductivitat de l’aigua”. “Amb el canvi climàtic es produeixen més episodis de sequera i reducció dels cabals.”

Bici-idees per al negoci

Pere Joan ha recorregut part d’Espanya i alguns països d’Europa movent els pedals. És la seua gran afició, que alhora s’ha convertit en una activitat que també influeix en la companyia. “Pedalant se m’ocorren idees per al negoci, les anomeno bici-idees, l’última tenia a veure amb una màquina per separar la fibra per mides que no necessitava energia elèctrica.”

“Es necessita molt esforç, no conec cap paperer que no hagi dedicat amb passió tota la seua vida a aquest negoci”, repeteix Pere Joan. Mentrestant, rememora aquella adolescència al costat de l’empresa familiar. “Recordo que cada dia esmorzàvem amb els camioners que venien a descarregar.” A dia d’avui encara no sap si algun dels seus fills, Pere, Martina o María, seguirà els seus passos a Pere Valls.

El que més clar tenen és que, quan comenci el 2027, família i empleats celebraran en gran els seus 500 anys d’història. Mentrestant, acaben de participar en la fira més important de l’embalatge i la logística, l’All4Pack de París.