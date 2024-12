Neix una línia de torrons d'alta gamma de la sinergia entre xefs: del plàncton al safrà i el pi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova línia de torrons d'alta gastronomia ha nascut gràcies a la col·laboració entre Torrons Vicens , una marca amb més de dos segles d'història, i quatre reconeguts xefs del panorama culinari espanyol: Quique Dacosta, Ángel León, Jordi Roca i Albert Adrià. Aquesta sinergia ha donat lloc a la creació de la Línia Sinergia, una gamma de torrons innovadors que fusionen la tradició i qualitat de la marca agramuntina amb la creativitat i essència culinària de cada xef.

El resultat són varietats trencadores que evoquen la puresa estètica i la fusió dels sabors més personals de cada cuiner. Uns torrons únics inspirats en l'essència culinària més pura de cadascun dels creadors.

Les creacions d'Albert Adrià

El xef Albert Adrià ha creat unes neules amb cremes de torró, un deliciós assortiment elaborat amb la millor selecció de fruits secs, per combinar amb exquisides i cruixents neules artesanes. Un joc de sabors i textures ideal per compartir en família o gaudir com un dolç caprici en qualsevol ocasió.

Els torrons de Jordi Roca

Jordi Roca s'ha inspirat en alguns dels seus postres més emblemàtics per crear tres varietats úniques de torró:

- Torró de Poma de Fira: Elaborat amb un praliné d'ametlla cruixent, caramel de poma àcida, ganache de poma i cruixent de vainilla amb una sable bretona. Un torró fresc, vibrant i intens amb un sabor penetrant de poma verda.

- Torró Làctic: Combina un praliné de nata cruixent amb dolç de llet d'ovella, galeta i caramel de guayaba. Encamisat amb una cobertura blanca, amb un toc de color de caramel a la superfície i caramel de toffee de guayaba àcid a l'interior.

- Torró de galeta de Gingebre: Inspirat en les típiques galetes nadalenques de gingebre, aquest torró incorpora trossos de galetes gebrades.

La inspiració marinera de Quique Dacosta

Quique Dacosta ha aportat tres varietats inspirades en la seva cuina marinera i en ingredients típics del Llevant:

- Torró de Pi: Praliné d'ametlla amb pinyons caramel·litzats, neules i caramel de pi. Evoca l'aroma del pi mediterrani banyat per les aigües serenes. Té elements cruixents, una recoberta de xocolata i tocs verds de pols de menta inspirada en la pinassa.

- Torró d'arròs i safrà: Praliné cremós d'ametlles amb safrà, caramel de taronja amb flor de tarongina i cruixent d'arròs. Fusiona els sabors de l'arròs, la taronja confitada i els cereals d'arròs caramel·litzats. Recobert per grans d'arròs inflat i cereals daurat. Els laterals són de color taronja amb puntets vermellosos de la crema de safrà.

- Torró de garrofa: Massapà de garrofa combinat amb un praliné de cafè i banyat amb una cobertura de garrofa, un ingredient típic de la zona mediterrània valenciana.

El mar com a inspiració d'Ángel León

Ángel León, conegut com el "xef del mar", ha creat tres torrons amb ingredients marins i exòtics:

- Torró de Plàncton: El primer torró del món que utilitza plàncton en la seva elaboració. Incorpora aquests microorganismes marins dins de la trufa, juntament amb caramel i xocolata. Un torró misteriós, intens i radicalment saborós que evoca les profunditats marines.

- Torró de Llimona Marroquina: Inspirat en la gastronomia andalusí, té com a protagonista la llimona marroquina cuinada en salmorra, que aporta un toc salí i cítric. Conté també una ganache al caramel, un praliné d'ametlles i està condimentat amb ras el hanut, espècies típiques del Magreb que aporten cruixent.

- Torró de coca d'anís: Evoca la tradició tan estesa al sud d'Espanya de menjar coca d'oli amb anís. Conté un praliné d'ametlla amb cruixent de coca d'oli d'oliva i anís.

Una marca amb més de dos segles d'història Torrons Vicens, fundada el 1775 a Agramunt, és una marca referent al sector dels torrons al nostre país. Cada any presenta varietats innovadores que capitalitzen el mercat nadalenc. La firma ha aconseguit desestacionalitzar el torró per convertir-lo en unes postres excepcionals per a tot l'any, destacant per la seva creativitat, innovació, tradició i una acurada selecció d'ingredients de primera qualitat.

La línia Sinergia de Torrons Vicens és el resultat de la col·laboració entre una marca històrica i quatre xefs de renom. Junts han creat torrons únics i sorprenents que fusionen tradició, qualitat, innovació i creativitat culinària. Unes postres excepcionals per gaudir tot l'any amb sabors inspirats en el mar, la natura i les arrels gastronòmiques.