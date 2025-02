Obre a Lleida un restaurant de turisme gastronòmic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova experiència culinària arriba a Lleida. La gastronomia internacional aterra a Lleida amb una proposta única que permet als comensals viatjar per tot el món sense moure's de la taula. Després de nou anys d'èxit a Mollerussa, el restaurant familiar Eat the World expandeix el seu concepte innovador a la capital del Segrià, oferint un viatge sensorial pels cinc continents.

De negoci familiar a referent gastronòmic

La història d'aquest projecte començà amb un modest establiment a Capellades, fruit de la fusió entre les passions familiars pel viatge i la gastronomia. L'Alfonso Medina, un dels impulsors, explica que la diversitat cultural dins la pròpia família va ser clau per definir la proposta: "La barreja entre la cuina oriental, americana i europea va donar lloc a un concepte únic de turisme gastronòmic".

Disseny i innovació en l'experiència gastronòmica

El nou local, situat a l'avinguda de l'Estudi General, número 31, destaca per la seva decoració industrial refinada i elements distintius com els globus terraqüis il·luminats a cada taula, que serveixen com a sistema de comunicació amb el personal. L'establiment ha apostat per espais amplis i confortables, pensats per optimitzar l'experiència dels comensals.

Fusió entre gastronomia internacional i producte local

La carta combina receptes internacionals amb productes de proximitat, oferint plats com els udons japonesos casolans, el shakshuka tunisià o l'hamburguesa d'Oklahoma. El menú del dia, a 14,50€, representa una oportunitat per tastar aquesta fusió única. La cervesa artesana, elaborada específicament per La Vella Caravana, complementa perfectament aquesta proposta gastronòmica.

Impacte en el sector gastronòmic lleidatà

L'arribada d'Eat the World a Lleida representa un punt d'inflexió en l'oferta gastronòmica de la ciutat. La seva proposta innovadora ha generat gran expectació entre els amants de la gastronomia internacional i els cercadors de noves experiències culinàries. El restaurant ja planeja futures expansions pel territori català.

Referències i curiositats

El concepte de turisme gastronòmic sense desplaçament està guanyant popularitat arreu del món. Segons dades del sector, el 76% dels viatgers consideren la gastronomia com un factor determinant en l'elecció de les seves destinacions. Aquest model de restaurant permet descobrir sabors internacionals sense necessitat de viatjar, contribuint a la democratització de la gastronomia mundial.