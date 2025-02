La Gira Fintàstica de Caixa Rural triomfa a Lleida apropant l’educació financera als nens i nenes

Publicat per ofert per caixa rural Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 29 de gener, una vintena de nens i nenes van participar en el primer taller gratuït d’aquesta iniciativa a la província de Lleida, ofert per Caixa Rural. Es tracta d’una proposta dissenyada per despertar la seva curiositat i dotar-los d’eines pràctiques per entendre el valor dels diners i la importància de l’estalvi.

L’activitat va oferir dinàmiques de joc i pràctiques que van aconseguir captar l’atenció dels petits, convidant-los a entendre conceptes financers bàsics, adaptats a la seva edat, de forma divertida i propera.

“Creem fermament que l’educació financera és essencial per a construir una societat més conscient i sostenible. Amb la Gira Fintàstica volem dotar als nens i nenes de coneixements clau que els permetran prendre decisions responsable en el futur”, Laura Prada, directora de directora de la Fundación Caja Rural de Aragón.

Després del seu pas per Lleida, l’Entitat cooperativa de crèdit anunciarà noves dates dels tallers que es desenvoluparan en altres localitats lleidatanes en els pròxims mesos.

La Gira Fintàstica ja ha passat amb èxit per Aragó i La Rioja, reafirmant el compromís de Caixa Rural amb el desenvolupament social i educatiu de les comunitats on opera.