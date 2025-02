Banc Santander llança la novena edició del Premi Pime de l’Any de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Banc Santander convoca la novena edició del Premi Pime de l’Any de Lleida, en col·laboració amb el diari SEGRE, amb l’objectiu de reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses com a generadores de riquesa i creadores d’ocupació en l’acompliment de la seua tasca quotidiana. El termini de presentació de candidatures per al Premi Pime de l’Any 2025 comença el 19 de febrer i es tancarà a les 20.00 hores (hora peninsular) del 2 d’abril vinent.

A aquesta nova convocatòria es poden presentar totes les petites i mitjanes empreses de la província amb menys de 250 empleats i amb una facturació inferior als 50 milions d’euros al tancament de l’exercici 2024 que tinguin la seu social a la província de Lleida. A més de l’elecció de la Pime de l’Any, el jurat podrà concedir, a més, quatre accèssits en les categories d’Internacionalització, Innovació i Digitalització, Formació i Ocupació, i Pime Sostenible.

L’empresa guanyadora es presentarà al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que es resoldrà al primer trimestre del 2026. Igualment, les empreses guanyadores dels diferents accèssits es presentaran al Premio Nacional en les seues respectives categories.

Com participar-hi

Les empreses interessades hauran d’omplir el formulari d’inscripció que trobaran al web de la Cambra de Comerç d’Espanya: https://www.camara.es/premio-pyme-2024-lleida , on també poden consultar les bases del concurs.

El jurat –compost per un representant de la Delegació Territorial del Banc Santander, un representant de la Cambra de Comerç d’Espanya, un representant institucional i un representant del diari SEGRE– valorarà en les seues deliberacions mèrits com la creació d’ocupació, amb especial atenció a l’ocupació indefinida; les accions de formació per als empleats; la internacionalització de l’empresa; les iniciatives de digitalització i innovació, així com els projectes sostenibles en què han participat.

10.815 pimes participants des de la creació del Premi

El Premio Pyme del Año es consolida amb aquesta novena edició com el guardó de referència per a les petites i mitjanes empreses espanyoles. L’any passat, vuitena edició del Premio, s’hi van inscriure un total de 1.639 empreses de les 50 províncies i hi van participar 52 Cambres de Comerç territorials, 13 Direccions Territorials del Banc Santander i les principals capçaleres de la premsa espanyola. Des del 2017, any del seu llançament, ja són 10.815 pimes que han participat en aquest certamen.