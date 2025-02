El talent jove es converteix en protagonista d’una nova categoria del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana

Publicat per patrocinat Verificat per Creat: Actualitzat:

El Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, organitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, comptarà amb una nova categoria jove el 2026 gràcies a l’impuls de BBVA. L’entitat consolida així el seu compromís amb la cultura catalana i l’impuls del talent jove en la 45a edició d’aquests guardons.

La nova categoria busca fomentar el talent emergent en la literatura en llengua catalana, reconeixent la creativitat i la qualitat narrativa de les noves veus literàries. Dirigida a escriptors i escriptores de 18 a 35 anys, estarà dotat amb 10.000 euros i inclourà la publicació, distribució i difusió de l’obra guanyadora a través d’Edicions 62.

BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalans reforcen així el seu suport al talent jove i a la literatura catalana reconeixent, a través d’aquest premi, la creativitat dels joves escriptors catalans i donant-los un trampolí per impulsar el seu desenvolupament.

Des del 2012, l’entitat ha destinat 15,6 milions d’euros per impulsar la tasca social de les fundacions de les antigues caixes catalanes en àmbits com la inclusió social, l’educació, la sostenibilitat, l’emprenedoria o la cultura catalana. El 2024, les activitats promogudes per aquestes fundacions han impactat vora 162.000 persones, de les quals més de la meitat han participat en activitats realitzades en el marc de la col·laboració amb BBVA.

Un guardó referent en la cultura catalana

El Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, que s’ha consolidat com un referent en la literatura catalana, va ser creat el 1981 per l’obra social de Caixa Sabadell. L’impacte que ha tingut ha estat clau en la projecció de nous talents, a més de destacar per la seua dotació econòmica. El premi consisteix en 35.000 euros lliures d’impostos, un dels més ben dotats en aquest àmbit a Catalunya, a més de la publicació del llibre per part d’Edicions62, la qual cosa el situa entre els més rellevants en llengua catalana. Entre els guanyadors dels últims anys destaquen escriptors com Carme Riera, Najat El Hachmi, Melcior Comes, Albert Forns, Rafael Vallbona i Marta Marín-Dómine. El 2024, el premi va ser atorgat a Alba Gómez Gabriel per la seua novel·la Jo soc l’última Plaça.

Aquest guardó s’emmarca dins dels premis culturals promoguts per la Fundació Antigues Caixes Catalans amb el suport de BBVA, en àmbits tan diversos com la literatura, el dibuix, la música o el teatre. El seu objectiu és ampliar la projecció dels professionals del sector i atansar la cultura a tot Catalunya.

El suport de BBVA a aquestes iniciatives reforça el seu compromís amb el progrés i el benestar social de Catalunya a través del foment de la cultura, l’educació i la creació artística.