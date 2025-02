La Granja d'Escarp celebra la Festa de la Floració i la Marxa Senderista

Publicat per patrocinat Creat: Actualitzat:

La Granja d'Escarp ha organitzat dues jornades plenes d'activitats per a tots els públics amb l'objectiu de donar la benvinguda a la primavera i promocionar el seu entorn natural privilegiat. El proper 1 de març tindrà lloc la Festa de la Floració, mentre que el 9 de març se celebrarà la quinzena edició de la Marxa Senderista Solidària del Baix Segre.

Durant la Festa de la Floració, els assistents podran gaudir al matí de sortides en bus per contemplar els paisatges florits de l'Aiguabarreig, guiats per l'experta local MªCinta. A partir de les 12:30h, el Centre Cívic "Lo Ball" acollirà un ambient festiu amb música en directe i dinar popular. Actuaran els grups lleidatans Claquera (13:30h) i La Nit del Canet (15:30h), que oferiran versions dels artistes catalans més populars del moment.

La Marxa Senderista de la Granja d'Escarp

D'altra banda, la 15a Marxa Senderista recorrerà diferents rutes pel terme municipal, des de l'Aiguabarreig fins a Montmaneu, amb la participació de centenars de caminants. Aquesta iniciativa, pionera al Segrià, compta amb un gran suport del teixit associatiu i veïnal local. Els seus objectius principals són:

Promocionar el municipi i el seu entorn natural privilegiat

Enfortir els vincles socials de la població local

Fomentar l'esport i el respecte per la natura

Recaptar fons solidaris per a les associacions Aremi i Aspros

Sens dubte, La Granja d'Escarp es consolida com una destinació ideal per gaudir de la bellesa paisatgística de l'Aiguabarreig Segre-Cinca i de Montmaneu, ja sigui caminant o en bicicleta. Aquestes jornades festives i esportives són una oportunitat immillorable per conèixer de primera mà els encants d'aquest racó del Baix Segre.

