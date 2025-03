El poble lleidatà de Gerb estrena 'De Camp', un festival de teatre amb un format innovador

'The Bellhop', d'Hilarilar Marionetas.

El proper 29 de març, Gerb (nucli d'Os de Balaguer) es convertirà en l'escenari d'una nova proposta cultural amb la primera edició del Festival De Camp, una iniciativa teatral que aposta per un format innovador a l'aire lliure. Aquest esdeveniment, organitzat pel Centre de Titelles de Lleida i l'Ajuntament de Gerb, oferirà espectacles, jocs, instal·lacions i diverses sorpreses en un únic espai: un camp que servirà com a escenari central per a totes les activitats.

El festival, que tindrà lloc al Camp de Futbol de Gerb (carrer Llari, 19), obrirà les seves portes a les 16.30 hores i finalitzarà a les 22 hores, amb una programació pensada per al gaudi de públics de totes les edats. Les entrades ja estan disponibles des del 5 de febrer a través del web municipal www.gerb.ddl.net, amb un preu de 10 euros i un aforament limitat que convida els interessats a no deixar la compra per a últim moment.

COMPRA D'ENTRADES, AQUÍ

Programació i serveis

Durant les més de cinc hores que durarà el festival, els assistents podran gaudir d'una àmplia oferta d'activitats simultànies. A més dels espectacles teatrals de carrer, s'han previst zones de jocs, tallers i un espai de pícnic per a les famílies. El recinte comptarà també amb servei de bar que oferirà begudes, entrepans i altres productes d'alimentació.

Condicions d'accés

L'organització ha establert que tots els infants a partir de quatre anys han d'abonar entrada, i els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. Es podrà entrar i sortir del recinte lliurement durant tota la jornada, fet que facilita l'assistència a les diverses propostes programades.

En cas de condicions meteorològiques adverses, el festival té previst un pla alternatiu que es comunicaria el mateix dia a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Gerb, assegurant així la celebració de l'esdeveniment independentment del temps.

APIKIPALA

Pirene

20’ – Sense Paraules – ESPAI INSTAL·LACIÓ A LES 16.30 H

Una invitació a descobrir els paisatges dels Pirineus a través d’una col·lecció de jocs artesanals. Fets a mà i totalment il·lustrats, han estat pensats per a nens i nenes a partir de 2 anys. Una instal·lació participativa que combina l’art, l’artesania, la mecànica i el joc

Cia Apikipala

CIA. LA TAL

Carrilló

10 i 30’ – Sense paraules – Teatre visual - ESPAI LO SERRADAL A LES 17.00 H I A LES 21.00 H

Tic-tac-tic-tac... Ha arribat l’hora, l’escenari s’omple de personatges que expliquen les seves històries de cavallers, pallassos, baralles, passions. La màgia surt de dins d’aquest rellotge gegant inundant tots els racons de places i carrers.

Cia. la TalFrancesc Vera Casas

CAMPI QUI PUGUI

Manneken’s Pis

25’ – Sense paraules - Titelles - ESPAI LA BOGA A LES 18.15 H I A LES 20.30 H

Ha arribat el moment d’inaugurar la nova font del poble! Bronze, llum, aigua i unes figures molt especials aparentment immòbils. Realisme i surrealisme, humor i moltes sorpreses... Benvinguts al dia màgic en què una font s’engega, mai se sap fins quan.

Cia Campi Qui Pugui

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

Hathi

40’ – Sense Paraules - Titelles - ESPAI ITINERANT A LES 18.45 H

Un gran elefant s’obre camí amb un guia i cuidador, a pas ferm i solemne. Recorre tot el món fomentant el respecte als animals i la natura. Acompanya l’Hathi i fes que resoni ben fort el seu clam.

Centre de Titelles de Lleida

HILARILAR MARIONETAS

The Bellhop

30 ‘ - Sense paraules - Titelles - ESPAI LA PLANA A LES 17.30 H I A LES 19.30 H

The Bellhop (El grum) està inspirada en l’edat d’or dels grans hotels, en els quals els grums saltaven al so del timbre. Per al grum, un titella maldestre i mandrós, cada dia és igual, un dia de feina. Avui, però, la visita d’una clienta exigent i refinada canviarà la jornada.

HILARILAR MARIONETAS

TÊTES DE MULES

Parasite Circus

50’ – Sense paraules - Titelles - ESPAI LA COLOMINA A LES 19.30 H

Aquest espectacle és un acte alliberador. És una riallada a la cara de la mort. Una barreja perfecta entre l’humor i la tragèdia grega. Gràcies a dos bufons shakespearians i a l’antiga màgia del circ, el teatre ambulant ha ressuscitat i la poesia envaeix els carrers!