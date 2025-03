Tractaments estètics i capil·lars d'última generació: la revolució mèdica arriba a la Noguera

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La comarca de la Noguera ha fet un salt qualitatiu en l'àmbit sanitari amb l'arribada d'un centre pioner que transformarà el panorama de la medicina estètica i dermatològica al territori. Des del passat 28 de febrer, Balaguer compta amb un espai innovador que integra les tècniques més avançades en tractaments estètics i capil·lars, democratitzant l'accés a serveis que fins ara obligaven els habitants de la zona a desplaçar-se a grans nuclis urbans.

"La nostra filosofia és clara: volem que els habitants de Ponent tinguin al seu abast especialistes de primer nivell sense necessitat de marxar lluny de casa", explica la Dra. Nuri Toledo, qui lidera aquest projecte transformador després d'una sòlida trajectòria en l'àmbit de l'odontologia i l'estètica dental.

El centre, situat estratègicament a l'avinguda dels Països Catalans 21-23 de Balaguer, neix d'una necessitat detectada per la mateixa impulsora: "A les comarques de Ponent no hi havia cap centre dedicat a la medicina estètica i als tractaments capil·lars, malgrat la creixent demanda entre la població". Aquesta mancança ha estat l'espurna que ha encès un projecte que ja es posiciona com a referent al territori.

Medicina estètica regenerativa: envellir amb elegància i naturalitat

Un dels trets diferencials d'aquest nou establiment és el seu enfocament regeneratiu i natural en els tractaments estètics. El Dr. Aleix Heredia, especialitzat en medicina estètica regenerativa, destaca que "avui en dia tenim l'oportunitat d'escollir com envellim, i nosaltres apostem per potenciar la regeneració dels teixits i preservar la qualitat de la pell amb resultats naturals i progressius".

Aquest plantejament trenca amb els estereotips tradicionals de la medicina estètica més invasiva i ofereix als pacients la possibilitat de millorar el seu aspecte sense transformacions dràstiques. Entre les tècniques més sol·licitades destaquen l'aplicació de neuromoduladors per reduir arrugues d'expressió, la volumització amb àcid hialurònic per harmonitzar faccions, els pílings químics per millorar la textura cutània i diversos tractaments dermatològics per eliminar lesions com nevus i queratosi.

El Dr. Josep Basart, amb una dilatada experiència en tractaments facials i corporals, subratlla que "tots els procediments que realitzem són ambulatoris i no requereixen intervencions quirúrgiques", la qual cosa permet als pacients reprendre ràpidament les seves activitats quotidianes.

Com a complement a aquestes tècniques, el centre també ofereix fils tensors que aconsegueixen un efecte lifting sense necessitat de passar pel quiròfan, tractaments específics per a la hiperhidrosi axil·lar que redueixen eficaçment la sudoració excessiva, i formulacions magistrals de cremes personalitzades per a cada tipus de pell.

Tractaments capil·lars d'avantguarda: combatre l'alopècia a Ponent

Una de les grans novetats que aporta aquest establiment és convertir-se en el primer centre de tota la província, exceptuant Lleida capital, a oferir un ampli ventall de tractaments especialitzats en tricologia i microempelt capil·lar. Aquesta àrea, liderada per la Dra. Montse Ribes, respon a una demanda creixent entre la població que busca solucions efectives contra la pèrdua de cabells.

L'implant capil·lar representa una revolució en el tractament de l'alopècia, ja que permet repoblar les zones afectades mitjançant la reimplantació d'unitats fol·liculars del mateix pacient. Es tracta d'un procediment mínimament invasiu que garanteix resultats naturals i permanents, convertint-se en una alternativa segura i efectiva per a aquelles persones que volen recuperar densitat capil·lar.

La incorporació d'aquest servei a la comarca suposa un avanç significatiu que evitarà desplaçaments innecessaris als pacients i els oferirà un seguiment personalitzat i de proximitat en tot el procés.

Un equip multidisciplinari d'excel·lència

Darrere d'aquest ambiciós projecte hi ha un equip mèdic de primer nivell. La Dra. Nuri Toledo, amb la seva experiència prèvia al capdavant de la Clínica Dental Balaguer, ha sabut reunir especialistes de prestigi en diferents àmbits: el Dr. Aleix Heredia, expert en medicina estètica regenerativa; el Dr. Josep Basart, especialitzat en tractaments facials i corporals; i la Dra. Montse Ribes, referent en tricologia i microempelt capil·lar.

Aquesta confluència de talents garanteix un enfocament integral i multidisciplinari en cada tractament, sempre prioritzant la seguretat, l'equilibri i la naturalitat dels resultats. Els pacients poden beneficiar-se així d'un diagnòstic complet i d'un pla de tractament personalitzat que combina diferents tècniques i especialitats segons les seves necessitats específiques.

Impacte en el desenvolupament sanitari i econòmic de la comarca

L'obertura d'aquest centre representa no només un avenç en l'àmbit sanitari, sinó també un impuls econòmic per a la comarca. La possibilitat d'accedir a tractaments especialitzats sense sortir del territori reduirà la fugida de pacients cap a grans ciutats i potenciarà el desenvolupament local.

Balaguer es consolida així com un nucli de serveis mèdics especialitzats que atrau tant pacients locals com de comarques veïnes, reforçant el seu paper com a capital de serveis de la Noguera i contribuint a fixar talent i activitat econòmica al territori.

En definitiva, aquest nou espai sanitari revoluciona el concepte de benestar i cura personal a la comarca, democratitzant l'accés a tractaments estètics i capil·lars d'última generació i demostrant que la innovació mèdica també té cabuda fora de les grans capitals.