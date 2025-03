El sofà més gran de Catalunya, instal·lat dissabte al centre de Lleida... i amb mantes de regal!

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Plaça de Sant Francesc de Lleida es convertirà aquest dissabte, de 10 a 14 hores, en l'epicentre del confort i la creativitat amb l'arribada del sofà més gegant de Catalunya. Aquesta instal·lació única forma part de la campanya "50 anys de records infinits" de Galerías del Tresillo , amb la qual la marca commemora el seu mig segle d'història al territori català.

Des del seu llançament el passat 25 de gener a Barcelona, el sofà gegant ha recorregut diverses ciutats dins i fora de Catalunya, transformant-se en una mostra d'art urbà i en un punt de trobada on la gent pot pujar-hi, gaudir, fer-se fotografies i vídeos mentre reviuen aquells moments inoblidables viscuts en un sofà.

Valentina Pizzolon, directora de Màrqueting i Estratègia Digital de Galerías del Tresillo, destaca el significat d'aquesta iniciativa: "El sofà és el cor de les nostres llars, el lloc on compartim rialles, descansem i creem records. Per això, en el nostre 50è aniversari, hem volgut retre-li homenatge amb aquesta instal·lació única, portant al carrer allò que ens ha acompanyat a les llars durant mig segle. Però no només volem recordar el passat, sinó també celebrar el present amb els nostres clients, compartint junts aquesta experiència".

Obsequis exclusius per als participants

Totes les persones que s'apropin al sofà gegant aquest dissabte a Lleida o visitin qualsevol de les 22 botigues podran aconseguir una manta exclusiva dissenyada per a l'ocasió. Només cal que comparteixin un record viscut al seu sofà a la web oficial de la campanya.

A més, entre tots els participants, Galeries del Tresillo sortejarà quatre butaques exclusives, dissenyades per personalitats reconegudes, cadascuna inspirada en una història molt personal:

Jorge Javier Vázquez ret homenatge a Lima, el seu gos llebrer adoptat que va morir fa un any, amb un disseny ple d'amor i significat.

Gemma Mengual plasma la seva passió per l'aigua en honor a la seva carrera en natació sincronitzada.

Toñi Moreno ha triat les estrelles com a símbol dels somnis i el destí.

Agatha Ruiz de la Prada aporta el seu icònic estil amb una explosió de color i alegria.

50% de descompte per l'aniversari

Paral·lelament a aquesta acció especial, Galeries del Tresillo llança una promoció irrepetible: 50% de descompte en tots els seus productes pel seu 50è aniversari, amb avantatges com lliurament exprés, muntatge gratuït, devolució en línia gratuïta i finançament sense interessos.

Xavi Guisado, director comercial de la marca, explica la importància d'aquesta acció per a Lleida: "Fa un any vam apostar per Lleida per inaugurar la nostra última botiga, un espai on els clients poden trobar una gran col·lecció de sofàs, decoració i descans, amb un equip especialitzat que ofereix una atenció personalitzada. Volem que cada persona trobi el seu sofà ideal, i aquesta celebració és una manera d'apropar-nos encara més a la ciutat i als seus habitants".