Vallfogona de Balaguer celebra els dies 3 i 4 de maig la tercera edició de la Fira Lo Caragol food

Vallfogona de Balaguer acollirà la tercera edició de la Fira Lo Caragol food els dies 3 i 4 de maig . Així, el primer cap de setmana del mes vinent l’entorn del Poliesportiu Meritxell Serret d’aquesta localitat de la Noguera esdevindrà el centre neuràlgic de la cuina del caragol. Un any més, el certamen maridarà gastronomia, mercat de productes de proximitat, música i activitats per als més petits amb altres propostes en les quals els cargols seran protagonistes.

En només dues edicions, la iniciativa impulsada per l’Ajuntament l’any 2023 s’ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la cuina dels caragols, ja que durant un cap de setmana (dissabte d’1 del migdia fins a la mitjanit i diumenge de 10 del matí fins a les 4 de la tarda) fa possible que a Vallfogona s’hi puguin menjar tota mena de plats amb caragols com a ingredient principal i s’hi puguin adquirir tota mena de productes relacionats amb aquesta vianda tan típica de les comarques de Lleida.

Els plats forts de la 3a Fira Lo Caragol food seran el Mercat Tast de Lo Caragol food, en el qual mitja dotzena de restauradors cuinaran les seves especialitats elaborades amb caragols (dissabte, a partir de la 1 i de les 8 del vespre i diumenge, de les 11); el Mercat de Lo Caragol, en el qual s’oferiran tota mena de productes relacionats amb aquest mol·lusc (diumenge a partir de les 10); i el Mercat de La Terra Slow Food, en el qual les persones visitants podran adquirir productes alimentaris de km 0 (diumenge a partir de les 10). De la mateixa manera, els visitants del certamen podran maridar els plats que s’ofereixin al Mercat Tast de Lo Caragol food amb els vins i cerveses artesanes elaborats diversos productors del territori.

Mercat Tast de Lo Caragol.

Un altre dels actes destacats del programa d’actes de l’esdeveniment és el concurs “Els millors caragols de l’Oest 2025”, que tindrà lloc diumenge 4 a partir de la 1 del migdia. El prestigiós xef Sergi de Meià, Lo Sr. Postu, el blocaire gastronòmic Jonathan Nuevo, el membre de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol Xavi Gaya i la cuinera i instagramer Dolors Mateu seran els encarregats de degustar les receptes participants i escollir la vencedora, que s’emportarà un cap de setmana per a dues persones en un hotel rural i una estàtua commemorativa.

El jurat tastant les receptes del concurs.

La programació també inclou una pila d’activitats complementàries, entre les quals destaquen actuacions musicals; un concurs d’endevinar quants quilos de cargols hi ha en una malla plena d’aquests mol·luscos; o una cursa amb bicicleta en la qual el guanyador serà qui més a poc a poc pedali. El programa d’aquesta fira única a les comarques de Lleida es complementa amb propostes adreçades als més petits. Podeu consultar tota la informació i formalitzar les inscripcions per participar en les diverses iniciatives a la pàgina web firalocaragolfood.cat. També podeu estar al dia de les novetats del certamen seguint el seu perfil a Instagram o la seva pàgina de Facebook (@firalocaragolfood).

La Fira Lo Caragol food està organitzada per l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer amb el suport de la Diputació de Lleida i compta amb la complicitat de l’Aplec del Caragol de Lleida, la Federació de Colles de l’Aplec (Fecoll) i la Federació d’Hostaleria de Lleida. Val a dir que durant la passada edició del certamen es van despatxar més de 1.800 tapes elaborades amb caragols i més de 2.100 consumicions de vi i cervesa de proximitat.