El Pirineu de Lleida estrena formació en infermeria: 20 places amb pràctiques al SEM i estacions d'esquí
La jornada de portes obertes del 17 de maig mostrarà les instal·lacions de l'Hospital Comarcal del Pallars on els estudiants faran pràctiques i simulacions clíniques amb realitat virtual
El proper dissabte 17 de maig a les 11:00 hores, l'Hospital Comarcal del Pallars a Tremp acollirà una jornada de portes obertes per presentar el nou Grau en Infermeria al Pirineu-Tremp, una iniciativa pionera de la Universitat de Lleida (UdL) que començarà a impartir-se el curs 2025-2026. Aquest esdeveniment representa un punt d'inflexió en l'educació superior al Pirineu, ja que per primera vegada s'oferirà formació universitària completa en l'àmbit sanitari en aquesta regió.
Aquesta formació, limitada a només 20 places, garantirà un seguiment individualitzat i una preparació de màxima qualitat adaptada a les necessitats específiques del territori pirinenc. Els estudiants rebran formació en un entorn privilegiat que combina la proximitat amb metodologies innovadores d'aprenentatge.
Un model formatiu innovador adaptat a l'entorn rural
El programa acadèmic del grau s'estructurarà al voltant de metodologies actives d'aprenentatge, amb espais especialment equipats amb aules de simulació clínica i tecnologia de realitat virtual d'última generació. Aquestes eines permetran als estudiants adquirir competències pràctiques en un entorn controlat abans d'enfrontar-se a situacions reals.
La seu temporal del grau s'ubicarà a l'Institut de Tremp (Av. Bisbe Iglesias, 5) mentre es condicionen les instal·lacions definitives a l'Hospital Comarcal del Pallars. Cal destacar que la docència s'impartirà en horari de tarda, facilitant així la conciliació amb altres activitats i optimitzant l'ús d'espais docents.
Un dels aspectes més atractius d'aquesta formació és l'oportunitat de realitzar pràctiques clíniques en entorns singulars distribuïts per tot el Pirineu. Els estudiants podran rotar entre l'Hospital Comarcal del Pallars (Tremp), l'Hospital de la Seu d'Urgell, l'Hospital Transfronterer de Cerdanya (Puigcerdà) i l'Hospital Val d'Aran (Vielha), així com diversos Centres d'Atenció Primària de la zona.
Experiències úniques en entorns sanitaris rurals
El que diferencia aquest grau d'altres similars és la possibilitat de realitzar pràctiques en contextos altament especialitzats com estacions d'esquí o el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Pirineu. Aquesta característica proporciona als estudiants una experiència formativa única, preparant-los per afrontar situacions d'emergència en entorns rurals i de muntanya.
L'experiència prèvia d'alumnes que ja han realitzat el seu quart curs a Tremp avala el potencial formatiu d'aquest entorn. Aina Companys, estudiant de 4t d'Infermeria de la UdL, destaca: "L'hospital i el centre són més petits dels que hi ha a Lleida, i això permet conèixer millor els pacients i poder-se moure per totes les unitats, aprenent molt més en menys temps i d'una manera més integral".
Un impuls decisiu per al desenvolupament territorial
Fins ara, el Pirineu era l'única regió catalana sense estudis universitaris en l'àmbit de la salut, una mancança que ha condicionat el desenvolupament professional i social d'aquest territori. La implantació d'aquest grau respon a una necessitat estratègica d'arrelament del talent sanitari a les zones rurals.
Els estudiants que optin per aquesta formació gaudiran d'avantatges significatius com tutories personalitzades durant les pràctiques clíniques, amb un referent professional assignat a cadascun, i una matrícula a preu públic de 1.061 euros. Aquest model formatiu busca no només formar professionals d'alta qualitat, sinó també contribuir a la vertebració territorial i al retorn del talent al món rural.
La nova formació s'emmarca dins l'estratègia de la Universitat de Lleida d'expandir la seva oferta formativa al territori, ja que actualment imparteix el grau en Infermeria tant a Lleida com al campus Igualada-UdL. Els alumnes que iniciïn els estudis el setembre de 2025 a Tremp formaran part de l'estudiantat d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL.
La jornada de portes obertes, clau per a futurs estudiants
La jornada del 17 de maig representa una oportunitat única per a les famílies i futurs estudiants interessats a conèixer de primera mà les instal·lacions, el pla d'estudis i les oportunitats professionals que ofereix aquesta nova formació. Els assistents podran interactuar amb el professorat i professionals sanitaris que participaran en la docència.
Aquesta iniciativa ja va ser presentada al Saló de l'Ensenyament de Barcelona entre el 26 i el 30 de març, i prèviament al Projecta't Cerdanya el 18 de març, generant un notable interès entre els estudiants potencials. La proximitat de la formació al lloc de residència i les característiques úniques del programa són els principals atractius destacats pels interessats.