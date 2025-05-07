Castellserà es prepara per a la XXI Festa del Perot i l'Alera 2025
La celebració, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de maig, oferirà activitats culturals, danses tradicionals, música en viu i un mercat de productes gastronòmics
Castellserà ja ho té tot a punt per celebrar la XXI edició de la Festa del Perot i l'Alera, un esdeveniment emblemàtic que tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de maig de 2025. Aquesta festa tradicional, que homenatja aquestes figures històriques vinculades al bandolerisme català, oferirà un programa ple d'activitats culturals, gastronòmiques i lúdiques per a tots els públics, convertint el municipi en un autèntic escenari del passat bandoler.
La programació s'iniciarà dissabte amb la tradicional Caminada de l'Alera, que inclourà una visita a La Guixera i un esmorzar popular. A la tarda, els bandolers prendran els carrers amb la cercavila de la recapta, on "atraquen" les cases del poble, seguint la tradició. La jornada continuarà amb l'obertura d'una exposició de pintures a La Panera, la missa cantada amb ofrena a la Verge del Roser, i les danses populars que inclouen la "Dansa del Perot i l'Alera" i la "Dansa del Batlle" per als adults, i la "Dansa de cal Tarragona" per als més petits. La nit culminarà amb la representació teatral sobre els famosos bandolers, un sopar a la taverna, una gimcana i música en directe amb el grup A Kontra Korrent.
Un diumenge ple d'activitats tradicionals i festives
El diumenge 11 de maig començarà amb força gràcies a la XXIV Trobada de puntaires a la Plaça del Sitjar, paral·lelament a l'esmorzar bandoler que tindrà lloc a la Plaça Major. A partir de les 10:00h s'obrirà el mercat de paradistes i productes gastronòmics, oferint als visitants l'oportunitat de tastar i adquirir productes locals d'alta qualitat.
Durant el matí, els assistents podran gaudir d'una tirada popular de bitlles. Els més petits tindran l'oportunitat de participar en un taller de circ al Racó d'Antany, organitzat per Improvisto's Krusty Show, una activitat que combina aprenentatge i diversió.
A migdia, després de les danses populars, tindrà lloc un dels moments més esperats de la festa: l'entrega del pedrenyal d'honor, que enguany reconeixerà la trajectòria de la companyia de teatre Campi Qui Pugui. En el mateix acte, es lliuraran els premis del cartell i de la gimcana lingüística, reconeixent així la participació ciutadana en la festa.
Festival Petits Bandolers: música i animació per als més joves
La tarda de diumenge estarà especialment dedicada als més petits amb el Festival Petits Bandolers. A les 17:30h, el grup Rock per xics oferirà un concert infantil amb l'espectacle "El rock és salut", una proposta musical dissenyada per apropar els infants a aquest gènere musical d'una manera divertida i educativa.
Posteriorment, el duet Gorramusca s'encarregarà d'animar musicalment tot el recinte bandoler, creant un ambient festiu per a totes les edats. La jornada i la festa conclouran amb una sardinada popular acompanyada d'un concert a càrrec del grup Inversen Band, que posarà el punt final a aquesta celebració tan arrelada a la identitat cultural de Castellserà.