Empreses catalanes impulsen el reconeixement del pernil cerretà com a nova IGP
Un grup d’empreses catalanes promou el reconeixement oficial d’aquest pernil singular, vinculat al territori pirinenc, per reforçar-ne el valor gastronòmic i obrir nous mercats internacionals
Des de fa mesos, un grup d’empreses de Catalunya impulsa el reconeixement del Pernil Cerretà com una nova Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per distingir una forma tradicional de fer pernils en l’àrea pirenaica i prepirinenca catalana.
El Pernil Cerretà és un producte singular i de gran qualitat que es caracteritza per la utilització de pebre i, opcionalment, d’altres espècies. El seu procés específic li confereix atributs que el diferencien d’altres pernils per tenir una textura més seca i refinada, un aroma més intens i amb un aspecte diferenciat lligat a les espècies que s’hi afegeixen. Aquests trets diferencials fan del Pernil Cerretà un producte altament apreciat pels amants de la gastronomia.
La reputació de la que gaudeix el Pernil Cerretà té els seus orígens en l’antiguitat, i es manifesta en l’actualitat per la seva presencia en establiments especialitzats i restaurants de la zona. Aquest pernil ja era conegut en l’època romana, on eren populars els pernils cerretans “pernac cerretanae" de Hispania.
Actualment, el pernil curat, tot i ser un producte carni d’elevat consum, presenta un baix nivell de diferenciació o especialització. Per aquest motiu, diverses empreses han apostat per la producció del “Pernil Cerretà”, de tradició mil·lenària i de gran reputació en aquesta zona geogràfica, i que pot aportar un valor diferenciat si està reforçat per la figura de qualitat “Indicació Geogràfica Protegida” (IGP).
Les empreses que han apostat pel Pernil Cerretà consideren que l'impuls, a través de la IGP, servirà per a reforçar la seva presència en els mercats locals i estatals, alhora que ajudarà a impulsar el mercat d'exportació i obrir noves oportunitats a nivell internacional. Serà d’aquesta manera com el Pernil Cerretà podrà arribar a punts més allunyats del seu lloc d’origen tot promovent-ne una difusió més àmplia.
Per tant, la IGP Pernil Cerretà no només servirà per dinamitzar el sector porcí i potenciar el reconeixement internacional d’aquest pernil, sinó també per donar a conèixer les característiques específiques del producte, el lligam amb el territori, el seu valor històric i contribuir al prestigi de la cultura gastronòmica catalana arreu del món.