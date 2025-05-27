El revolucionari sèrum antienvelliment arriba a Lleida amb preus que capgiren el mercat
El producte estrella de cosmètica avançada que redueix les arrugues un 58% en només un mes s'ofereix a preus excepcionals al carrer Major fins al 7 de juny
La ciutat de Lleida es converteix aquests dies en l'epicentre de la cosmètica avançada amb l'arribada d'un outlet excepcional que està generant gran expectació entre els amants de la cura personal. El reconegut Sèrum Origin, el producte insígnia d'una prestigiosa marca basca de cosmètica, s'ofereix amb descomptes que poden arribar fins al 66% del seu preu original, una oportunitat que molts lleidatans i lleidatanes no volen deixar escapar.
Aquest producte, que habitualment té un preu de 115€, es podrà adquirir per només 39€ a l'establiment temporal situat al carrer Major número 70 de Lleida. Una oferta que estarà disponible durant nou dies o fins que s'esgotin les existències, un fet que segons els responsables de la marca, podria ocórrer abans del previst donada l'alta demanda que han experimentat en altres ciutats.
Eficàcia demostrada amb resultats sorprenents
El que fa realment especial aquest sèrum és la seva comprovada eficàcia en la reducció de les arrugues. Estudis realitzats per la pròpia marca mostren que en només 28 dies d'aplicació continuada, els usuaris experimenten una reducció del 58% de les arrugues, un 48% de la seva longitud i un 11% dels plecs profunds. Unes xifres impressionants que expliquen per què durant les passades festes nadalenques van arribar a vendre una unitat per minut.
"Ens feia molta pena llençar productes que es troben en perfecte estat només per petits defectes en l'embalatge", explica Itziar Beitia, responsable de marca. "Se'ns va ocórrer que el millor era retornar al públic tot l'afecte que ens han donat oferint-los a un preu molt especial. I la veritat és que ha estat un encert, la gent s'emporta els sèrums de tres en tres".
Quan la innovació i la investigació es donen la mà
Darrere d'aquest èxit hi ha un equip de més de 180 professionals, dels quals més d'un terç són investigadors de primer nivell. Aquest compromís amb la recerca i el desenvolupament ha permès a la marca basca Sibari Republic posicionar-se com un referent en el sector de la cosmètica d'alta gamma, malgrat ser una marca relativament jove en comparació amb els gegants del sector.
El fenomen d'aquests productes no és nou. De fet, la marca ja ha visitat altres ciutats com Saragossa, Bilbao, Burgos o Pamplona, on les existències s'han esgotat ràpidament. A Lleida, es preveu que productes com la famosa Calming Cream o el Cicle complet de productes siguin dels primers a desaparèixer dels prestatges.
Per què aquests productes generen tanta expectació?
L'èxit d'aquesta marca rau en la seva estratègia basada en resultats visibles i en el boca-orella. Des dels seus inicis, Sibari Republic ha volgut que tothom pugui provar els seus productes perquè comprovin en la seva pròpia pell l'eficàcia de les seves fórmules. Aquesta filosofia ha fet que productes com el Sèrum Origin comptin ja amb més de mig miler de comentaris reals que el puntuen amb un 9 sobre 10.
El que més valoren els usuaris és la rapidesa amb què es veuen els resultats. Això ha generat una comunitat fidel que no dubta a recomanar els productes als seus amics i familiars, creant un efecte multiplicador que explica les cues que es formen cada vegada que la marca obre una botiga efímera.
Una oportunitat també per a qui no pugui desplaçar-se
Per a aquelles persones que no puguin apropar-se físicament a la botiga del carrer Major, la marca ha volgut oferir el mateix descompte a través de la seva pàgina web. D'aquesta manera, qualsevol persona interessada podrà adquirir els productes amb el mateix descompte des de la comoditat de casa seva.
Cal destacar que aquesta és la primera vegada que la marca ofereix un descompte tan agressiu en els seus productes. La raó: alguns embalatges han patit petits desperfectes estètics durant els enviaments urgents de la campanya nadalenca, tot i que el producte interior manté intacta la seva fórmula i qualitat.
La importància de la cosmètica avançada en la cura personal
L'interès creixent per aquest tipus de productes reflecteix una tendència social cap a una major cura personal i un enfocament preventiu de l'envelliment. Els experts en dermatologia coincideixen que l'aplicació regular de productes amb ingredients actius d'alta qualitat pot marcar una diferència significativa en l'aspecte i la salut de la pell.
Aquest tipus d'iniciatives, on productes d'alta gamma es tornen més accessibles, permeten a un públic més ampli experimentar els beneficis de la cosmètica avançada, un sector tradicionalment restringit a segments de poder adquisitiu elevat.
Cosmètica d'alta gamma a preus accessibles
El fenomen que està generant Sibari Republic a Lleida no és casual. Combina diversos factors que expliquen l'èxit de la iniciativa: productes d'alta eficàcia demostrada, preus excepcionalment reduïts i la sensació d'exclusivitat que genera una oferta limitada en el temps.
Els interessats en adquirir aquests productes poden apropar-se a la botiga del carrer Major 70 de Lleida o visitar la pàgina web oficial de la marca abans del 7 de juny. Tenint en compte l'experiència en altres ciutats, és recomanable no esperar als últims dies, ja que els productes més demandats solen esgotar-se ràpidament.