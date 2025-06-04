La cultura popular pren protagonisme a la Festa Major de Sant Salvador Votat de Golmés
El municipi de Golmés ja escalfa motors per celebrar la seva Festa Major en honor a Sant Salvador Votat, que tindrà lloc del 7 al 10 de juny. Amb una programació variada i per a totes les edats, la celebració promet convertir-se un any més en un dels esdeveniments més esperats del calendari local.
Les activitats començaran el dia 6 de juny amb un tast de sidra a càrrec de La Solana a l’exterior del Teatre El Casal, organitzada per l’Ateneu Golmesenc. La música serà una de les protagonistes de la festa amb el concert de rock de Bad Rules i Los Gatos Locos al Pavelló Salvador Ezquerra la nit del 7 de juny.
El diumenge 8 de juny arribarà carregat de propostes per a tota la família. A les 18 h, el Parc del Centenari acollirà l’espectacle “El Gran Circ del Món” amb la companyia Els Kabriolarts, una proposta participativa que farà gaudir petits i grans. Una hora més tard, a les 19 h, tindrà lloc el Pregó de Festa Major, a càrrec de la psicòloga i escriptora Sílvia Caballol i Clemente, al Teatre El Casal.
El dilluns 9 de juny s’iniciarà oficialment la Festa Major amb el repic de campanes a les 18.50 h, seguit del nomenament de les Pubilles i Hereus 2025 i el lliurament de premis dels concursos de cartells i balcons. La jornada culminarà amb un espectacle d’improvisació a càrrec de T-improviso, que promet sorpreses i rialles.
La diada de Sant Salvador Votat, el dimarts 10 de juny, començarà amb una cercavila i ofici solemne, seguit d'una processó i el tradicional cant dels goigs, acompanyats per la Cobla Orquestra Montgrins i la xaranga Tal com Sona. La festa continuarà amb una ballada de sardanes, concert, ball de tarda i activitats infantils com inflables i multiobstacles a la Plaça Catalunya.
Tots els actes són gratuïts, i des de la Comissió de Festes i Cultura i l’Ajuntament de Golmés s’encoratja a tothom a penjar la senyera al balcó per omplir els carrers de color i festa.