La Generalitat aposta per la competitivitat del comerç amb una injecció econòmica de 9,1 milions d'euros
Prop d’un centenar de projectes de la demarcació de Lleida van rebre ajuts el 2024, sobretot per a l’obertura, reforma o millora d’establiments
Nova empenta econòmica per al comerç, l’artesania i la moda. El Departament d’Empresa i Treball ha anunciat una nova línia d’ajuts dotada amb 9,1 milions d’euros per a l’any 2025. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla de Competitivitat, Creixement i Innovació 2024-2028, una iniciativa estratègica que busca enfortir el comerç, l’artesania i la moda de Catalunya. El Govern de la Generalitat va mobilitzar l’any passat més d’1,2 milions d’euros en un total de 92 projectes comercials de les comarques de Lleida, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).
Per programes, la línia amb més impacte va ser la destinada a l’obertura, reforma i millora d’establiments comercials, incloses les parades de mercats municipals. A més, es van destinar 232.632 euros a una vintena d’iniciatives vinculades al programa de suport a la xarxa associativa del comerç, l’artesania i la moda.
Un pla a cinc anys
Oberta la convocatòria d’ajuts per fer créixer les empreses de comerç, artesania i moda
Pel que fa al pla de subvencions d’enguany, i com a principals novetats, destaca un nou programa de suport a la digitalització de les empreses, una línia específica per a l’obertura de nous establiments comercials i un programa d’ajuts per a municipis petits.
Transformació digital
Aquest nou programa dona suport a la incorporació de tecnologies digitals en establiments comercials i parades de mercat. Inclou actuacions com la creació de webs, l’ús de sistemes de gestió (ERP, CRM), la digitalització del punt de venda i projectes d’estratègia omnicanal.
Suport als mercats municipals
El pla preveu donar suport a les millores en la gestió, dinamització i infraestructures dels mercats sedentaris i no sedentaris. Es contemplen accions de promoció, serveis digitals, formació per a venedors i inversions en accessibilitat, sostenibilitat i eficiència.
Suport als municipis petits
Amb l’objectiu d’enfortir el comerç dels municipis més petits i dinamitzar les zones rurals, el pla inclou un programa específic adreçat a municipis de menys de 10.000 habitants. Les subvencions poden arribar als 20.000 euros per finançar obertures de nous establiments, accions de promoció comercial o de suport al teixit associatiu. També s’hi inclou el foment de l’artesania local, la formació i la sostenibilitat.
Per a més informació sobre els ajuts i la tramitació:
Full de ruta del comerç, l’artesania i la moda
El pla posa el focus en la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, la formació i l’equilibri territorial, reforçant la competitivitat de les empreses comercials, artesanes i de moda.
En l’àmbit del comerç, la Generalitat vol actualitzar la normativa per garantir la igualtat de condicions entre operadors i adaptar-la als nous hàbits de consum. A més, es posaran en marxa programes de formació per assegurar el relleu generacional i captar talent en els perfils més sol·licitats. També es preveuen instruments de finançament per enfortir la competitivitat empresarial, promoure nous models de negoci i integrar el comerç en la planificació urbana. Alhora, es vol impulsar la digitalització i dinamitzar l’activitat econòmica local.
Pel que fa a l’artesania, es treballarà per prestigiar el sector, fomentar-ne la professionalització i afavorir-ne la projecció internacional. Es prioritzaran accions de formació, sostenibilitat i connexió amb altres sectors productius i creatius, així com la participació en esdeveniments internacionals de referència.
En moda, el pla posa el focus en consolidar el 080 Barcelona Fashion com a pol internacional del sector i reforçar la col·laboració entre empreses i institucions. També es volen accelerar projectes innovadors, potenciar la fabricació tèxtil a Catalunya i promoure oficis vinculats a la sostenibilitat i l’economia circular, entre d’altres.