RAMADERIA INTEGRACIÓ
Grangers amb futur: l’estabilitat de formar part del Grup Vall Companys
En un món d’incertesa econòmica, social i climàtica, ser ramader integrat dins d’un grup solvent no només és una opció estratègica, sinó una font clara d’estabilitat. El Grup Vall Companys, empresa familiar de Lleida i líder del sector agroalimentari a Espanya, n’és un exemple viu. Amb gairebé 2.600 grangers integrats a tot el territori, ofereix un model de producció que combina tradició, tecnologia, suport humà i una visió clara de futur.
Per a molts grangers, integrar-se al Grup ha representat una oportunitat per desenvolupar una activitat professional sòlida, sostenible i amb recursos que van molt més enllà de l’explotació individual. Tres testimonis ho demostren.
Francesc Dolcet: "Vall Companys va apostar per mi des de zero"
Francesc Dolcet va començar el 2007, amb només 22 anys i sense cap experiència prèvia. El suport inicial del Grup Vall Companys va ser decisiu: “Van apostar per mi i les meves instal·lacions, em van formar i dirigir per tirar endavant l’engreix dels porcs.”
Des d’aleshores, la seva explotació ha evolucionat paral·lelament als avenços tecnològics. L’automatització i el monitoratge constant permeten anticipar problemes sanitaris o avaries. “Avui dia, controlo molts processos des del mòbil”, explica, fent referència a aplicacions que el grup ha impulsat.
Dolcet destaca també la tranquil·litat econòmica que comporta treballar dins del grup: “Només he de seguir les pautes establertes, i tinc suport constant de professionals qualificats.”
Josep Maria Sans: “Hem millorat gràcies a l’acompanyament del grup”
La família de Josep Maria Sans va entrar a Vall Companys fa més de dues dècades, i des de llavors sempre ha treballat amb el grup. “És una empresa puntera que et dona confiança per tirar endavant”, afirma amb convenciment.
Sense necessitat de comparatives, Sans remarca que tot el creixement i millora de la seva granja ha estat possible gràcies a l’acompanyament tècnic i humà que Vall Companys ofereix. També recomana el model a nous grangers: “Tindràs el recolzament d’un bon equip, i si t’agrada el que fas, és una feina molt agraïda.”
Patricia Ormo: “Som una baula essencial dins la cadena alimentària”
La història de Patricia Ormo és la continuació natural d’un projecte vital: el del seu pare, que ja treballava amb Vall Companys. Junts acumulen més de 50 anys de vinculació amb el Grup. “Per a nosaltres, Vall Companys és com una segona família”, afirma.
Amb una mirada exigent i compromesa, Ormo destaca com el suport del grup l’ha ajudat a millorar el benestar animal, la gestió de l’explotació i la visió global del sector. "El compromís amb la innovació i la transferència real d’aquests avenços a les granges és clau", diu.
La tecnologia ha estat una aliada clara en aquest camí. Des del control d’alimentació fins a la prevenció sanitària, les eines digitals implantades pel Grup han permès optimitzar la feina sense perdre l’essència de l’ofici. “Treballar amb més tranquil·litat i eficiència no només és possible, sinó que avui és una realitat”, assegura.
Un pas més cap a la confiança i la sostenibilitat del sector
Amb voluntat de seguir reforçant la confiança amb els ramaders i fer front als reptes del present i del futur, el Grup Vall Companys ha fet un pas més en el seu model. Recentment ha llançat un nou contracte d'integració per a les granges de mares, que introdueix una fórmula innovadora de remuneració variable.
Aquest nou model pot suposar un increment de fins al 20% dels ingressos dels integrats, vinculant part dels beneficis del grup amb la seva retribució. L’objectiu és clar: dotar els nuclis productius de més recursos, estabilitat i capacitat d’inversió, fent així més atractiva i rendible l’activitat ramadera en el món rural.
A més, el Grup aposta fermament per la formació contínua dels seus grangers integrats. Ho fa mitjançant la iniciativa “Campus Farm”, una plataforma que ofereix formacions pràctiques i actualitzades sobre bioseguretat, maneig, tecnologia i benestar animal. Aquest accés a coneixement i formació constant és una eina clau per a la professionalització i adaptació al canvi dels ramaders d’avui.
Amb totes aquestes iniciatives, el Grup Vall Companys reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat econòmica i social del sector, consolidant-se com un referent en l'acompanyament al territori i al sector primari.