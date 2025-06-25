El Festival a2m torna a l'Urgell amb cultura de proximitat i en espais singulars
L’esdeveniment omple de teatre, música i circ places i patis de Tornabous, el Tarròs i la Guàrdia d’Urgell amb una aposta pel territori i la participació veïnal
El Festival a2m torna un estiu més a les terres de Ponent amb una proposta cultural que defensa la proximitat i l'accessibilitat com a pilars fonamentals. Fidel al seu lema "Cultura d'anar per casa i a tocar-tocar", aquesta iniciativa de petit format distribueix els seus espectacles entre el Tarròs, la Guàrdia d'Urgell i Tornabous, ocupant places i entorns patrimonials a l'aire lliure. La singularitat d'aquest festival recau en la participació activa del públic, que és convidat a portar la seva pròpia cadira o coixí, creant així un ambient íntim que trenca les barreres tradicionals entre artistes i espectadors.
La programació d'aquesta edició ha estat curosament dissenyada per satisfer tots els gustos i franges d'edat. Entre les propostes destaquen el teatre còmic familiar amb Pere Hosta, l'actuació de música urbana i pop de la mà de Xènia Paez, les arts circenses i màgiques de la Companyia Struc, el teatre de memòria històrica amb Teatre de Dos i la cançó d'autor representada per Joan Masdéu, exvocalista de Whiskyn's. Cada espectacle es complementa amb activitats prèvies que enriqueixen l'experiència cultural: visites guiades a indrets d'interès local, passejades culturals per descobrir el patrimoni de la zona i degustacions gastronòmiques que posen en valor els productes autòctons.
Un model cultural arrelat al territori
Darrere del Festival a2m hi ha l'Associació Cultural a2m i l'Ajuntament de Tornabous, que compten amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, especialment a través de l'Espai Lluís Companys del Tarròs. També hi col·laboren diverses entitats locals que reforcen el vincle comunitari del projecte. Aquest teixit organitzatiu posa de manifest la importància de la col·laboració publicoprivada en la promoció cultural als entorns rurals.
"Volem demostrar que la cultura de qualitat no és exclusiva de les grans ciutats", expliquen des de l'organització. "Al contrari, als pobles petits podem oferir experiències culturals úniques, més properes i amb un valor afegit que té a veure amb l'entorn i la comunitat". Aquesta filosofia s'ha convertit en un tret distintiu del festival, que any rere any consolida un model alternatiu als grans esdeveniments massius.
Espais singulars com a escenaris naturals
Una de les característiques més valorades del Festival a2m és la selecció d'espais on es desenvolupen les activitats. Places de poble, patis d'edificis històrics i entorns naturals es transformen temporalment en escenaris que potencien l'experiència artística. Aquesta aposta per espais no convencionals permet als assistents redescobrir el patrimoni local des d'una nova perspectiva, alhora que els artistes adapten les seves propostes a un context diferent del circuit habitual.
L'absència d'escenaris elevats i la disposició del públic en format circular o semicircular contribueixen a crear una atmosfera de proximitat que facilita la interacció. Els espectadors no són mers receptors passius, sinó que formen part activa de l'espectacle, establint-se un diàleg constant entre artistes i públic.