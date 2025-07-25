"Aquest estiu, Patrimonieja" també a Lleida: una trentena de propostes culturals als monuments, museus i jaciments de la Generalitat
Concerts, gastronomia, visites i espectacles als monuments i jaciments de les comarques de Ponent fins al setembre
El patrimoni cultural esdevé escenari viu d’experiències per a tots els públics
L’oferta completa es pot consultar a l’agenda en línia habilitada al portal del Patrimoni Cultural
El patrimoni cultural de les terres de Lleida esdevé aquest estiu un gran escenari d’activitat artística i divulgativa amb motiu del programa “Aquest estiu, Patrimonieja”, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Des del mes de juliol i fins al setembre, una trentena de propostes omplen els monuments, museus i jaciments gestionats pel Departament a la demarcació de Lleida: concerts, festivals, espectacles familiars, visites guiades, tastos gastronòmics i activitats de descoberta.
La programació, dissenyada en col·laboració amb agents del territori, converteix el patrimoni en un espai viu, participatiu i vinculat a la ciutadania i s’emmarca en l’estratègia per apropar la cultura al conjunt de la població i afavorir la cohesió territorial a través de l’activació del patrimoni com a bé comú.
Música i arts escèniques: la potència dels escenaris patrimonials
Entre els plats forts d’aquest estiu destaca la desena edició del festival La Pedra Parla, al Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona (Urgell), els dies 2 i 3 d’agost. L’edició s’inaugura amb un recital de cançó francesa, anglesa i fado a càrrec d’Helena Ressurreçao, Bernardo Ambeaud i Anna Lledó i un sopar a l’hort del recinte monàstic. El dissabte al vespre s’estrena l’oratori La conversió de Maria Magdalena de Banonccini, i la clausura, diumenge, va a càrrec del Cor Cererols amb un programa de música policoral barroca.
També dins del programa, el Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig (Urgell) ha acollit el concert La dona que em vesteix d’Elena Gadel (18 de juliol) i anteriorment l’OJC amb obres de Baguer, Viola i Mozart (5 de juliol), tot plegat en el marc del cicle “Clàssics a tres bandes”. El convent ofereix una visita guiada nocturna gratuïta amb motiu dels concerts amb l’objectiu de recuperar el valor arquitectònic i històric del conjunt.
A les Garrigues, el jaciment de la Roca dels Moros del Cogul acull l’1 d’agost un concert del grup Athanàgia dins del Garrigues Guitar Festival amb una proposta sonora d’instruments antics i electrònica en diàleg amb les pintures rupestres. El mateix espai també oferirà visites comentades durant l’agost i forma part del circuit “Art Primer. Artistes de la prehistòria”. A més, ara, amb Els Ulls de la Història, es pot gaudir d’una nova exposició permanent innovadora dins del Centre d’Interpretació i fer un viatge al passat gràcies a la nova experiència immersiva de Realitat Virtual.
Prèviament, al jaciment ibèric del Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell) es va celebrar el 10 de juliol l’espectacle Struc Magic Theater, una proposta familiar inspirada en els artistes ambulants del segle XIX. El públic va poder gaudir, a més, d’una visita guiada gratuïta als vestigis de la ciutat ilergeta.
Visites temàtiques i patrimoni narrat: descobrir des de la proximitat
Durant els mesos d’estiu, el patrimoni lleidatà s’obre al públic amb visites guiades, teatralitzades i narrades amb la voluntat de fer viure la història a partir de l’experiència directa. El Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona ofereix recorreguts guiats que mostren la vida monàstica femenina i el patrimoni artístic de l’edifici cistercenc, combinant espiritualitat, silenci i memòria.
El Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, recentment restaurat, també es pot visitar amb guia i ofereix una mirada a l’evolució del conjunt renaixentista i el seu paper en la història local. Cal destacar que en ocasió dels concerts es programen visites especials en horari nocturn.
D’altra banda, al Molí d’Espígol, les visites guiades s’endinsen en l’organització urbana i política d’una ciutat ilergeta del segle V aC. El jaciment ofereix un itinerari senyalitzat i didàctic, així com visites comentades gratuïtes els caps de setmana.
Pel que fa al Cogul, les pintures rupestres declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO són l’eix d’un relat que connecta art, espiritualitat i natura. I és que les visites permeten comprendre tant el conjunt pictòric com el paisatge agrícola de la vall.
Una programació connectada amb el territori i les famílies
“Aquest estiu, Patrimonieja” a Lleida també vol ser un programa familiar, inclusiu i arrelat al territori. De fet, la programació d’activitats s’ha treballat amb una xarxa d’agents culturals i socials locals per tal de consolidar el vincle entre patrimoni i comunitat.
D’aquesta manera, els espais patrimonials esdevenen llocs de trobada, de convivència i de transmissió de coneixement, des de la música fins a la pedagogia arqueològica, passant per la gastronomia i la creació contemporània.
Totes les activitats són gratuïtes o a preus assequibles, i moltes ofereixen reserva prèvia en línia per facilitar l’accés i evitar aglomeracions. A més, el programa afavoreix una descentralització de l’oferta cultural, reforçant així els equipaments patrimonials com a eixos de dinamització territorial.
