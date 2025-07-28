Rialp es prepara per celebrar un quart de segle de màgia musical a l'estiu
El Festival de Música de la Vila de Rialp arriba a la seva 25a edició amb artistes de primer nivell com Albert Guinovart i el Quartet Mèlt en un entorn paradisíac: el Pirineu de Lleida
Aquest estiu de 2025, el Festival de Música de la Vila de Rialp celebrarà el seu 25è aniversari, consolidant-se com un dels esdeveniments culturals més rellevants del Pirineu català. Des dels seus modestos inicis, marcats per la incertesa i les dificultats, aquest projecte ha evolucionat fins a esdevenir un referent cultural que ha portat més de 250 concerts d'alt nivell a un petit municipi del Pallars Sobirà.
La trajectòria d'aquest festival representa un veritable monument a la perseverança i la passió per la cultura en entorns rurals. Impulsat inicialment per les Joventuts Musicals del Pallars Sobirà i posteriorment per Rialp Musical, el festival ha aconseguit transformar l'església parroquial de la Mare de Déu de Valldeflors, així com altres espais emblemàtics del municipi, en escenaris per a la música de qualitat.
Un quart de segle d'excel·lència musical en un entorn privilegiat
Durant aquests 25 anys, Rialp s'ha convertit en una de les capitals culturals de Catalunya, especialment durant els mesos de juliol, agost i setembre, quan les seves fresques nits d'estiu acullen moments de pau i felicitat al voltant de la música. L'èxit d'aquest festival demostra que és possible portar artistes de primer nivell a un municipi poc poblat i allunyat del món urbà, però amb l'encant especial que ofereix el seu entorn natural.
El festival ha comptat amb la participació de grans figures nacionals i internacionals com Josep Colom, Jordi Savall, Marina Rossell, Ara Malikian, Ainhoa Arteta, el Quartet Casals, l'Orquestra Simfònica de Berlín, Carlos Núñez i molts altres noms il·lustres que han compartit el seu talent amb el públic del Pirineu.
Programació especial per a una edició històrica
Per a aquesta edició commemorativa, els organitzadors han preparat una programació que reflecteix els principis fonamentals del festival: arrelament al territori, diversitat musical, suport a les noves generacions, divulgació i projecció internacional. Entre els artistes destacats que actuaran aquest estiu hi trobem el reconegut pianista i compositor Albert Guinovart, que obrirà el festival l'1 d'agost a l'església de Rialp.
El programa continuarà el 2 d'agost amb una conferència a càrrec del divulgador musical Joan Vives, seguida de l'actuació de la violinista Elena Rey acompanyada d'Alejandro Olóriz el 3 d'agost. El cap de setmana següent, el 8 d'agost, serà el torn del Quartet Mèlt, que portarà el seu talent vocal a l'església de Rialp, mentre que el 10 d'agost actuarà el Cat Klezmer Trio.
La programació culminarà el 17 d'agost amb una doble proposta: al matí, el Festival Rialp Jove presentarà Joana Espar i Toni Massegú a l'església de Caregue, amb una taquilla inversa destinada a les necessitats de l'Associació veïnal local. Al vespre, el Quartet PuraCorda posarà el colofó a aquesta edició especial.
Un llegat cultural que va més enllà dels concerts
L'impacte del Festival de Música de la Vila de Rialp transcendeix els concerts estivals. Durant aquests 25 anys, el projecte ha deixat un llegat cultural que inclou la creació de l'Escola de Música i Dansa del Pallars, un cicle de conferències, el cicle de cinema Paco Poch i fins i tot una obra mestra musical específica per al poble: el concert per a orquestra simfònica encarregat al compositor Jaume Torrent amb motiu del desè aniversari del festival.
Tot això ha estat possible gràcies al treball voluntari i altruista de moltes persones, així com al suport continuat d'institucions com l'Ajuntament de Rialp, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya. Però potser el més important ha estat el suport i l'escalf de les persones del municipi i de tots els assistents que han gaudit de les propostes musicals al llarg d'aquests anys.
La celebració d'aquest 25è aniversari arriba en un moment en què és més important que mai reivindicar el valor de la cultura en entorns rurals. Com recordava Johan Huizinga, citat pels organitzadors: "Si volem preservar la cultura, hem de continuar creant-la". El Festival de Música de la Vila de Rialp és un exemple perfecte de com la cultura de qualitat pot arrelar i prosperar lluny dels grans nuclis urbans, convertint-se en un motor de desenvolupament i identitat per a tota una comarca.
Les entrades per als concerts, amb un preu general de 13 euros (5 euros per a socis), ja estan disponibles. La conferència de Joan Vives serà d'accés gratuït, mentre que l'actuació del Festival Rialp Jove funcionarà amb taquilla inversa. Una oportunitat única per gaudir de la millor música en un dels entorns més espectaculars del Pirineu català.