Albesa es prepara per a una Festa Major 2025 participativa i diversa

Del 12 al 17 d’agost, el municipi viurà una setmana de cultura, música i convivència

Cartell de la Festa Major d'Albesa.

L’Ajuntament d’Albesa presenta la Festa Major d’estiu 2025, que enguany s’estendrà del 12 al 17 d’agost i culminarà amb la tradicional Cursa Pedestre “La Cordera” el 7 de setembre. Aquesta celebració, concebuda de manera participativa per totes les associacions locals, combina cultura popular, música, esport i activitats familiars amb l’objectiu de reforçar els lligams comunitaris i reivindicar la identitat del nostre poble.

El dimarts 12 d’agost, a partir de les 22:00 h, s’engegarà la Festa Major amb una passejada fins al mirador per observar les llàgrimes de Sant Llorenç, una vetllada poètica i contemplativa organitzada per l’Associació de Dones Punt de Trobada, que reunirà veïns i veïnes a la plaça 1 d’octubre per compartir una experiència única sota el cel estiuenc.

El dijous 14, a les 13:00 h, el repic de campanes anunciarà oficialment l’inici de la festa. A la tarda, a partir de les 18:00 h, tindrà lloc la revolta artística amb la inauguració d’un mural a la plaça 1 d’octubre, on veïns i artistes locals podran gaudir de les noves creacions plàstiques que donen color i vida a l’espai urbà. La nit culminarà amb un sopar de germanor a la plaça dels Sarraïns en homenatge als albesans i albesanes residents fora del poble, seguit pel pregó de festes a càrrec de l’Associació de Jubilats Llar de Sant Josep, que celebra el seu 25è aniversari, i un gran ball inaugural amb el Quartet Gran Premier.

El divendres 15 d’agost serà el dia més intens: a primera hora del matí, les matinades dels Grallers Ninana Ninene ompliran els carrers de ritmes tradicionals; a les 10:45 h, tornarà a repicar la campana per la processó de la Mare de Déu de l’Assumpció, seguida de la missa solemne cantada per la Coral Parroquial d’Albesa. A la tarda, l’animació infantil del Doctor Fly farà gaudir els més petits a la plaça dels Sarraïns, i el vespre s’animarà amb el ball de tarda de l’orquestra Swing Latino, abans dels correfocs amb els Dimonis de Balaguer i la nit de concerts i sessions de DJ al recinte de les penyes.

Dissabte 16 d’agost arrencarà amb la missa en honor de Sant Roc i, tot seguit, el Parc Aquàtic Party a les piscines municipals, que obrirà els jocs aquàtics fins a les 19:00 h. A la nit, l’orquestra Aquarium & Coversions oferirà el ball de tarda i un concert de versions, mentre que al recinte de les penyes es celebrarà una sessió alternativa amb A Kontra Korrent, Mon DJ i altres propostes musicals que allargaran la festa fins a altes hores de la matinada.

El diumenge 17 d’agost, la tradicional tirada de bitlles reunirà totes les entitats del poble a la plaça de l’Arcada, i a la tarda, el pati de l’antiga escola l’Àlber es transformarà en un esclat de colors amb la Festa Holy i l’escuma. A les 20:30 h, el grup Banda Sonora tancarà la Festa Major amb un concert i l’entrega de premis del concurs d’engalanament de carrers, tot acompanyat d’un entrepà de pernil, formatge o formatge vegà (prèvia reserva de tiquet).

La celebració es reprendrà el 7 de setembre amb la XLVI Cursa Pedestre “La Cordera” Memorial Josep Fontanet a la zona esportiva de les piscines, amb distàncies de 10 km, 5 km de cursa popular i caminada. Es pot fer la inscripció a través d'Iter5.cat

Per a més informació, programes detallats i reserves de tiquets per al sopar de germanor i els entrepans, cal consultar, a la web de l’Ajuntament d’Albesa, el formulari en línia disponible al web municipal. https://www.albesa.cat/

