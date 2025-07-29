Torregrossa es prepara per viure una Festa Major plena de tradició, música i diversió
Del 14 al 17 d’agost, el municipi viurà quatre dies intensos de celebració amb activitats per a tots els públics
Del 14 al 17 d’agost, Torregrossa celebrarà la seva esperada Festa Major d’estiu amb un programa extens i variat que combina cultura popular, música, activitats familiars i molta gresca. Un any més, la Comissió de Joves, juntament amb l’Ajuntament, ha treballat per oferir uns dies intensos de festa per a tots els públics. Com a novetat, el programa inclou un “Preludi de Festa Major” amb activitats prèvies que començaran l’11 d’agost, com el concurs de botifarra, un taller de bijuteria i un concert de Joan Baró als jardins municipals amb servei de bar.
La festa arrencarà oficialment el dijous 14 d’agost amb el concurs de dibuix lliure a l’espai Barbacoes, sardanes amb la cobla 11 de Setembre als jardins, i un partit de futbol entre el CA Torregrossa i el Miralcamp CF. Al vespre, la cercavila amb els Grallers Els Descordats i el correfoc amb els Rojos Junda ompliran de foc i música el nucli antic, seguit d’una nit de DJ’s amb DJ Mamomo, DJ Jose AM i DJ Javi Aznar.
El divendres 15 començarà amb un vermut popular amb el Grup Hernández a l’espai Barbacoes, seguit d’un concert i ball amb Milenium a la Sala Recreativa Municipal i una festa de l’escuma a la pista descoberta. A la nit, s’oferiran dos sopars: un sopar popular organitzat per Lo Pub a la zona dels jardins i un altre sopar del jovent a la petanca. La música continuarà amb el concert de Band the Cool, DJ Luara i Mon DJ, fins a la matinada, quan la xaranga Suquet Calero recorrerà el poble per animar l’alba.
El dissabte 16 d’agost serà una jornada molt esperada amb parc aquàtic a les piscines municipals, concert i ball amb Orgue de Gats, i una gran Nit Jove que comptarà amb Els Catarres com a caps de cartell, acompanyats de Trambólicos i DJ YXOR.
El diumenge 17 posarà punt final a la festa amb un concert i ball amb l’orquestra Excelsior, l’espectacle de titelles del Drac Marraco amb lliurament de premis del concurs de dibuix, i el tradicional monòleg d’humor, que tancarà la festa amb rialles.
El programa també inclou actes litúrgics, amb repic de campanes el dia 14, misses majors el 15 i el 17 d’agost, i una missa a la capella de Sant Roc el dia 16. Tots els actes són gratuïts, excepte el concert dels Catarres, es poden adquirir els tiquets per als sopars i el concert a l’Ajuntament.
Des de la Comissió de Joves es convida a tot el poble a sortir al carrer i compartir la festa amb alegria i orgull. L’alcaldessa Maribel Zamora destaca que “la Festa Major és un motiu d’orgull col·lectiu que cal gaudir amb respecte i germanor”, i el regidor de festes, Jordi Pedrol, recorda que, tot i la reducció de pressupost, Torregrossa manté una de les festes més vives i participatives de la comarca.