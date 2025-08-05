El cicle Perifèria Cultural portarà música combativa i feminista a la Noguera aquest agost
Les Testarudes i Espai Dual actuaran a Seró el 8 d'agost, mentre que Brams i Sa Pena oferiran els seus directes reivindicatius a La Sentiu de Sió el dia 16
El cicle Perifèria Cultural torna amb força aquest 2025 portant a la comarca de la Noguera dues propostes musicals de primer nivell durant el mes d'agost. Aquest projecte, que ja s'ha consolidat com una referència de la cultura catalana fora dels circuits comercials, proposa una trentena d'espectacles en català i occità disseminats per diversos pobles del territori entre els mesos de juny i octubre.
La primera cita serà el divendres 8 d'agost a Seró (Artesa de Segre) amb un cartell que combina potència feminista i experimentació musical. Les Testarudes, una formació integrada per nou dones d'entre 20 i 27 anys, oferiran el seu directe d'ska, rocksteady i reggae des d'una perspectiva combativa. El grup, arrelat al barri barceloní de La Bordeta, ha consolidat la seva presència als escenaris catalans des del 2023, especialment després de publicar el seu primer disc "La Prèvia" al 2025.
Les Testarudes i Espai Dual: dues maneres d'entendre la música catalana
Compartint escenari amb Les Testarudes trobarem Espai Dual, un duet d'Almacelles format per Marc Cruz i Eduard Morell que barreja estils tan diversos com el country, el metal o el j-rock amb una actitud provocadora i trencadora. La seva proposta es defineix pel concepte "dadà": situar elements musicals en contextos inesperats per generar noves experiències sonores.
La jornada a Seró es complementarà amb la participació de Mireia Galtés, dietista i divulgadora especialitzada en alimentació saludable, que presentarà un "Rostit Perifèric" on analitzarà de manera crítica la gastronomia local. A més, el reconegut xef Sergi de Meià ha dissenyat un menú especial inspirat en els vins ecològics de Vinya l'Hereu de Seró, emparats per la DO Costers del Segre.
Brams i Sa Pena: la música com a eina de compromís social
La segona proposta arribarà el dissabte 16 d'agost a La Sentiu de Sió amb dues bandes que entenen la música com una eina de transformació social. Brams, la mítica formació berguedana que va irrompre en l'escena musical catalana l'any 1992, tornarà a demostrar que el seu esperit combatiu segueix intacte més de tres dècades després. El grup liderat per Francesc Ribera "Titot" i David Rosell continua alçant la veu amb el mateix compromís que els va fer néixer.
Compartint cartell amb els veterans de Brams trobarem Sa Pena, un projecte nascut entre cosines que aposta per la música pròpia i en valencià com a forma d'expressió col·lectiva. Aquest grup, guanyador del premi Ovidi al millor disc de hip-hop i electrònica en valencià amb el seu treball autoproduït "Principis", representa una nova generació de músics compromesos amb la llengua i el territori.
Una proposta gastronòmica que reivindica el producte local
Com és habitual en el cicle Perifèria Cultural, la música anirà acompanyada d'una acurada proposta gastronòmica. A La Sentiu de Sió, el xef Sergi de Meià, de la Fundació Coma de Meià, presentarà plats pensats per maridar amb les cerveses artesanes de La Vella Caravana, elaborades amb maltes ecològiques i fermentacions naturals al cor de la Noguera. Una combinació que reivindica el producte local i l'artesania gastronòmica del territori.
A més, el cicle comptarà amb la participació del Circ La Riota, un projecte que neix amb la voluntat d'apropar l'esperit festiu i l'espectacle del circ a aquelles petites poblacions on els circs convencionals no arriben. Sota la direcció d'Albert Vilar, aquest projecte adapta les disciplines circenses als espais reduïts i singulars del Perifèria Cultural, amb un llenguatge proper i visual que captiva tant a infants com a adults.
Perifèria Cultural: molt més que música i gastronomia
El cicle Perifèria Cultural s'ha consolidat com una proposta única que reivindica la cultura catalana fora dels circuits comercials habituals. Amb més d'una trentena d'espectacles distribuïts entre juny i octubre de 2025, el projecte aposta per formats mitjans, horaris familiars i preus assequibles per arribar a tots els públics.
La combinació de la programació, les propostes gastronòmiques amb productes locals i la defensa de la llengua catalana i occitana converteix cada cita del Perifèria Cultural en una experiència completa que va més enllà d’un simple concert. Les actuacions a Seró i La Sentiu de Sió aquest agost són una oportunitat única per descobrir el talent musical dels Països Catalans i la riquesa gastronòmica de la comarca de la Noguera, en un entorn privilegiat i amb una proposta cultural compromesa amb la llengua i el país.