Tremp celebra la seua Festa Major amb novetats com Les Collanades i la música dels Catarres
Del 5 al 8 de setembre, amb el trasllat de les penyes a la zona esportiva del Juncar
La ciutat de Tremp es prepara per celebrar la seva tradicional Festa Major del 5 al 8 de setembre de 2025, un esdeveniment que marca el final de l'estiu abans del retorn a la rutina. Amb un programa ple d'activitats per a tots els públics, el municipi pallarès viurà quatre dies intensos de celebracions que combinen tradició i novetats, música i cultura popular.
Entre les principals novetats d'enguany destaca la creació del concurs Les Collanades, una iniciativa de l'entitat jove T25620 que busca fomentar la cohesió i l'ambient festiu durant la celebració. A més, les penyes es traslladen a un nou emplaçament a la zona esportiva del Juncar, davant del Cub, una modificació pensada per millorar l'organització i dinamitzar les activitats dels penyistes. La Festa de la Vellesa també tindrà un protagonisme especial, amb un homenatge als veïns i veïnes de més de 90 anys.
El grup Els Catarres serà el plat fort del cartell musical d'aquesta Festa Major 2025, presentant el seu disc "Paracaigudistes" a la plaça de Catalunya. El programa inclou també actuacions d'orquestres de renom com Swing Latino i La Maravella, així com espectacles de carrer, tallers, activitats esportives i el tradicional dinar popular Entrepins.
Un pregó amb talent local
L'inici oficial de les festes tindrà lloc el divendres 5 de setembre amb el pregó a càrrec de dos joves trempolins amb trajectòries professionals destacades: Martí Vila, professional sanitari, investigador doctoral i músic, i Maria Vila, reconeguda violinista graduada pel Liceu. Després del pregó, que se celebrarà a la plaça de la Creu, s'encendrà la tradicional traca que donarà el tret de sortida a les celebracions.
Programació per a tots els gustos
La programació diària ofereix propostes variades. El divendres 5 combinarà les primeres activitats de Les Collanades, l'espectacle de carrer "GOTA" de Txema Muñoz, i la primera nit de concerts i ball amb l'orquestra Swing Latino i altres actuacions fins a les 6 del matí.
El dissabte 6 serà el dia de la Festa Entrepins, amb la paella gegant al Parc del Pinell, diverses activitats lúdiques i esportives, i una nit on Els Catarres oferiran el concert principal a la plaça de Catalunya, a partir de les 2 de la matinada.
El diumenge 7 començarà amb la Festa de la Vellesa i continuarà amb la cercavila dels Gegants de Tremp, el Faciet i la Bepeta, i la Cremablat. La jornada clourà amb l'actuació de l'Orquestra Internacional Maravella i diverses activitats a les penyes.
Finalment, el dilluns 8, festivitat de la Mare de Déu de Valldeflors, patrona de Tremp, inclourà la missa solemne, l'ofrena floral, la ballada del Ball Cerdà i els focs artificials que posaran el punt final a la festa.
CONSULTA EL PROGRAMA COMPLET:
Activitats complementàries i Diada Nacional
Durant els dies de festa, Tremp acollirà també una mostra d'artesania, un Punt Lila, firetes i atraccions, i una exposició de cartells i fotografies de la Festa Major al Casal Cultural. La celebració s'estendrà fins al dimecres 11 de setembre, quan la ciutat commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional, sardanes i un pilar a càrrec de la Colla Castellera Malfargats de Pallars.