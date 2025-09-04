El Talarn Music Experience ja ho té tot preparat per al cap de setmana més rocker amb Ramoncín, El Drogas i Los Zigarros
El festival pallarès se celebra els dies 12 i 13 de setembre amb la novetat de l’Espai TME, un punt de trobada cultural i gastronòmic que amplia l’experiència més enllà de la música
El Talarn Music Experience 2025 fa el compte enrere per a una de les cites musicals més esperades del final d'estiu al Pallars Jussà. Els dies 12 i 13 de setembre, el festival viurà un cap de setmana dedicat íntegrament al rock, amb actuacions de figures de primer nivell com Ramoncín, El Drogas, Los Zigarros i La Perra Blanco, una de les veus emergents més potents del panorama musical estatal.
Durant aquestes dos nits, l'escenari de Lo Quiosc es convertirà en epicentre d'energia i autenticitat musical. El divendres 12 de setembre obriran la vetllada Los Zigarros amb el seu únic concert a les comarques de Lleida aquesta temporada, seguits per l'actuació del mític Ramoncín. La festa continuarà fins a la matinada amb la sessió Rock Nights, que oferirà una selecció dels millors ritmes del gènere. El dissabte 13, els protagonistes seran El Drogas, històric líder de Barricada, i La Perra Blanco, amb la seva posada en escena vibrant i contundent, tancant amb la sessió de We Are Not DJ's.
Més que música: neix l’Espai TME
Enguany, el festival fa un pas endavant amb la creació de l’Espai TME, un punt de trobada cultural i gastronòmic que amplia l’experiència més enllà de la música. L’11 de setembre (Diada), l’espai s’inaugurarà amb activitats gratuïtes d’humor i circ, obertes a tothom fins a omplir aforament. Els dies 12 i 13 de setembre, l’Espai TME esdevindrà un complement imprescindible del festival, amb arts visuals, circ, dansa, teatre, exposicions i producte local, reforçant així el compromís del TME amb la cultura quilòmetre zero, la sostenibilitat i el desenvolupament local.
Èxit en l’edició d’estiu i consolidació del format de doble cita
El Talarn Music Experience arriba a aquesta edició després d’un juliol memorable, amb entrades exhaurides en diverses nits i concerts irrepetibles de Sopa de Cabra, Sidonie, La Ludwig Band, Rita Payés i Pol Batlle, entre d’altres. Una trajectòria
ascendent que confirma el TME com a festival de doble cita anual, amb programacions diferenciades però amb un mateix objectiu: oferir experiències úniques en un entorn natural i cultural incomparable.
“El que passa a Lo Quiosc va més enllà de la música: és emoció, comunitat i territori”, afirma el director del festival, Ramon Mitjana. “Amb aquest nou cap de setmana volem celebrar el rock amb tota la seva intensitat i compartir-lo amb nous públics, sense perdre l’essència autèntica que ens defineix.”