La Festa Major de Guissona arriba amb multitud d'actes entre el 4 i l'11 de setembre
El cartell musical està encapçalat per Doctor Prats
La Festa Major de Guissona ofereix un programa de festa major del 5 a l'11 de setembre amb un destacat protagonisme de l'apartat musical. En aquest sentit, Doctor Prats és l'actuació principal d'aquesta celebració. El conjunt vallesà presentarà el seu nou disc "F5", publicat recentment aquest mateix any.
La programació musical nocturna es complementarà amb altres actuacions destacades com La Oreja de Tik Tok i les DJ Anna Gisbert i Luara Bearka la nit del divendres 5 de setembre. El mateix dia de l'actuació de Doctor Prats, dissabte 6 de setembre, també hi actuaran Les Coco i el DJ David Beatz. Finalment, el diumenge 7, serà el torn del grup Akelarre i el DJ Bernat Márquez.
Tots els concerts nocturns tindran lloc a la zona esportiva, davant del pavelló 1 d'octubre, a la Rambla dels Segadors, un espai que s'ha consolidat com a escenari principal de les activitats musicals d'aquesta celebració local.
Un programa d'activitats per a tots els públics
La Festa Major de Guissona presenta un programa complet dissenyat per a totes les edats i gustos. A més dels concerts, s'han programat propostes esportives, balls de tarda, activitats infantils, el tradicional correfoc, correbars i sardanes, entre d'altres.
L'esdeveniment s'iniciarà oficialment el dijous 4 de setembre amb la inauguració de l'exposició "Coses de dones" al Museu de Guissona, que mostra materials arqueològics associats a les dones de l'antiga Iesso. El mateix dia, l'Ateneu de Guissona acollirà la presentació de la III Temporada d'Arts Escèniques.
El divendres 5 de setembre tindrà lloc el tradicional pregó de Festa Major a la plaça Bisbe Benlloch, seguit del Mos-toc, una proposta gastronòmica on bars i restaurants locals ofereixen tapes i productes de proximitat en format festiu.
Activitats culturals i tradicions
Entre les activitats més destacades, hi haurà una trobada castellera el dissabte 6 de setembre amb els Margeners de Guissona, els Castellers del Foix de Cubelles i els Castellers de Cerdanyola. El mateix dia també se celebrarà la "Festa per tothom", un espai multicultural que permetrà conèixer les diferents comunitats que configuren la vila.
El diumenge 7 de setembre acollirà una trobada gegantera amb colles vingudes d'arreu de Catalunya i el tradicional correfoc amb les Forces diabòliques de Sanaüja. La Principal de la Bisbal serà l'encarregada d'oferir el concert i ball de cloenda el dilluns 8 de setembre al Pavelló 1 d'Octubre.
La celebració s'estendrà fins el dimecres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb actes institucionals i un concert del grup Les Argelagues, dins el marc del Festival Bmoll.