La Frontera, La Guardia, José de Rico i Sofía Cristo encapçalen les Festes de La Santa de Mequinensa
Tradició, música, cultura i esport conformen les celebracions entre el 16 i el 21 de setembre
L’ajuntament de Mequinensa proposa una programació musical completa per a les Festes de La Santa 2025, que se celebra del 16 al 21 de setembre. Les emblemàtiques bandes dels 80 i 90 La Frontera i La Guardia, juntament amb el DJ José de Rico i la mediàtica Sofía Cristo, conformen les actuacions estel·lars d’unes celebracions que mantenen la seua aposta per combinar artistes de renom nacional amb talent local.
Les actuacions es distribuiran entre dos espais principals. L’Envelat Interpenyes, situat en el pàrquing de camions al costat del Recinte de Penyes, acollirà els concerts més multitudinaris. Per la seua part, la Plaça de l’Ajuntament serà l’escenari per a les sessions de tarda, nit i matinada de les orquestres Junio'r, Nueva Alaska, Aquarium, Maravella, Welcome Band i Banda Sonora. Tots els esdeveniments musicals seran d’accés gratuït per a veïns i visitants.
El divendres 19 de setembre, les llegendàries bandes La Frontera i La Guardia protagonitzaran la nit a l’Envelat Interpenyes. Els madrilenys, liderats per Javier Andreu i Toni Marmota, interpretaran himnes com "El límite", "Judas el miserable" i "Mi dulce tentación". Per la seua part, els granadins de Manuel España faran vibrar el públic amb èxits com "Mil calles llevan hacia ti" i "Cuando brille el sol".
Actuacions destacades per a tots els gustos
La programació continuarà dissabte 20 de setembre amb José de Rico, referent de l’electre llatí de l’última dècada, conegut per èxits com "Rayos de sol" i "Noche de estrellas". Compartirà escenari amb Sofía Cristo, que torna a Mequinensa després de la seua exitosa actuació el 2023.
El talent local també tindrà protagonisme amb les actuacions de Full Flamingos i Antiaéreo Indie Band, a més de sessions de DJ a càrrec de DJ Yxor, Gat Beat, Aarón Torres i Alan, que posaran ritme, a les nits festives.
Sis dies de celebracions tradicionals
Les Festes de La Santa 2025 arrancaran oficialment dimarts 16 de setembre amb el tradicional chupinazo des de la Plaça de l’Ajuntament, seguit per la festa de l’escuma. La jornada central serà dimecres 17, dia de Santa Agatoclia, amb la solemne processó en honor a la patrona, la missa cantada pel Cor de Mequinensa i la benedicció i repartiment de les tradicionals "coques beneïdes".
La programació inclou més de 70 activitats repartides entre la Presanta, que començarà el 12 de setembre, i les mateixes festes. Entre els esdeveniments més esperats destaquen el dia de l'infant amb preus populars en les atraccions (dijous 18), la paella popular i el correpeñas del divendres 19, el correfocs a càrrec de la Colla de Diables i Tambors Lo Golafre (dissabte 20) i el gran castell de focs artificials des de la vora del riu per tancar les celebracions el diumenge 21.
Les penyes, associacions i entitats locals jugaran un paper fonamental en l’organització d’activitats com el "roda la bola", la "cursa de big bags" o el peculiar concurs de llançament de "piñol d’auliva", mantenint vives les tradicions locals i fomentant la participació ciutadana.