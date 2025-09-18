Interporc ha portat a Lleida el sabor, la tradició la salut del pernil serrà
La Ruta del Entrepà de Pernil Serrano ha visitat la ciutat lleidatana oferint tallers gratuïts, degustacions i activitats per a famílies en el marc de la seva gira per l'interior d'Espanya
Lleida ha rebut la Ruta del Entrepà de Pernil Serrano organitzada per INTERPORC (Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca), que va instal·lar la seva unitat mòbil a l'Avinguda Francesc Macià de la ciutat durant aquesta setmana. L'esdeveniment va acostar a famílies, escolars i associacions una experiència única al voltant d'aquest producte emblemàtic de la gastronomia catalana i espanyola.
L'espai va romandre obert del 15 al 17 de setembre, en horari de matí i tarda, oferint als visitants tallers pràctics d'elaboració d'entrepans amb ingredients saludables, xerrades impartides per una nutricionista sobre els beneficis d'una alimentació equilibrada, i projeccions i dinàmiques educatives adaptades a totes les edats. La iniciativa també va comptar amb la visita especial de l'associació Down Lleida, reforçant així el seu caràcter inclusiu.
Com a fet destacat, els assistents van poder gaudir de degustacions de llonganissa de Vic, IGP de referència i un dels productes emblemàtics del patrimoni gastronòmic català, elaborada exclusivament amb carn magra i cansalada de porc. Aquesta acció s'emmarca en el suport d'INTERPORC a Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
Una ruta d'èxit que continua el seu recorregut
La Ruta del Entrepà de Pernil Serrano es va iniciar l'agost de 2025 recorrent la costa mediterrània i, des del 15 de setembre fins al 15 d'octubre de 2025, està visitant ciutats de l'interior amb la mateixa missió d'acostar-se als més joves en col·legis i instituts. Lleida ha suposat el tret de sortida d'aquesta segona fase de la ruta que continuarà per Aragó (Saragossa i Ejea de los Caballeros), Castella i Lleó (Burgos i Valladolid) i Castella-La Manxa (Guadalajara, Conca i Toledo).
Fins ara, la iniciativa ha repartit més de 2.800 entrepans entre els participants, amb una mitjana de 100 visitants diaris i una alta participació en els tallers i xerrades amb la nutricionista. Els visitants han destacat especialment l'oportunitat de conèixer per dins la unitat mòbil, creant un ambient familiar i intergeneracional on avis, pares i fills han compartit experiències.
Lleida, potència exportadora del sector porcí
Cal destacar que Lleida és una de les províncies amb major pes exportador de porcí a Espanya. Durant el 2024 va exportar 2.677 tones de pernil i espatlla curats, el que representa el 9,75% del total de Catalunya i el 3,81% nacional, per un valor de 29,33 milions d'euros (9,59% del total català i 3,61% nacional), confirmant el seu paper clau en la projecció internacional del sector.
INTERPORC, reconeguda pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, treballa activament per defensar la imatge i reputació del sector porcí de capa blanca, fomentar la seva triple sostenibilitat i difondre els beneficis de la carn de porc i els seus productes. L'organització forma part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, col·laborant en 14 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).