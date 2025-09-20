PATROCINAT
‘Els accionistes han de preguntar-se si la valoració actual del Sabadell és assequible en solitari’
Els qui decideixin no anar al canvi continuaran sent accionistes d’un banc més petit i menys diversificat
A falta de dos setmanes perquè finalitzi el període d’acceptació, quin missatge li donaria els accionistes que encara no han pres una decisió?
Els explicaria que estan davant d’una operació clarament beneficiosa per a ambdues entitats ja que uneix dos bancs en el seu millor moment.
Per als accionistes del Sabadell, a més, representa una oportunitat única de formar part d’un gran projecte amb lideratge a Europa, amb una proposta altament atractiva. D’una banda, després de l’oferta de BBVA l’acció del Sabadell ha assolit els seus nivells més alts en l’última dècada. Els accionistes s’han de preguntar si això és assequible en solitari, nosaltres considerem que no.
S’hi suma que la proposta actual és millor que la de fa un any, ja que el seu valor ha augmentat un 43% gràcies al bon comportament de les accions de BBVA. També destacaria que la prima que rebran, és molt superior a la d’altres operacions similars a la banca europea, situant-se uns 30 punts percentuals per sobre de la mitjana dels dos últims anys. Finalment, els diria que més enllà de les dades, aquest projecte reflecteix una aposta clara de BBVA per Catalunya, un territori en el qual som molt arrelats.
Volem seguir al costat de les famílies i les empreses de Lleida, donant suport a la inversió, el creixement econòmic i el benestar social.
Si la cotització del Sabadell està en màxims, no resulta més atractiu vendre directament al mercat que anar al canvi?
Entenc que un accionista dubti. Davant d’aquesta pregunta l’argument és clar: BBVA ofereix un mateix preu a tots els accionistes de Banc Sabadell i per totes les seues accions, mentre que en borsa el preu canvia constantment. Els primers en vendre podrien fer-ho a un preu més alt, però aquestes primeres operacions pressionarien la cotització a la baixa i els següents haurien de vendre a un nivell inferior.
I mirant endavant què pot suposar acceptar o no l’oferta?
El que m’agradaria traslladar als accionistes del Sabadell que avui estiguin pensant si acceptar o no l’oferta és que aquesta operació generarà un gran valor. Gràcies a les sinergies de l’operació, estimades en 900 milions d’euros bruts anuals, els accionistes que vagin al canvi podran obtenir un 25% més de benefici per acció respecte al que aconseguirien si l’entitat es manté en solitari. Al contrari, els qui decideixin no anar-hi continuaran sent accionistes d’un banc més petit i menys diversificat després de la venda de TSB.
Si un accionista ja té la decisió presa, com pot anar al canvi?
Des del 8 de setembre i fins el 7 d’octubre, pot presentar la seua declaració d’acceptació, sigui o no client de BBVA, en qualsevol de les nostres oficines o per telèfon: en el 800 080 032 si és inversor particular o en el 911 859 673 si és institucional. És un tràmit gratuït, que es fa en pocs minuts i amb ajuda d’un gestor. També pot bescanviar les seues accions en l’entitat on tingui dipositades les seues accions de Banc Sabadell, ja sigui de forma presencial, per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà admès per aquesta entitat.
BBVA organitza a Lleida una trobada informativa per explicar el canvi d’accions
Durant la sessió es realitzarà un repàs sobre la identitat i el posicionament de BBVA al sector financer mundial, una explicació detallada de l’operació i de les seues implicacions, així com informació pràctica sobre com adherir-se al canvi d’accions. A més, es donaran a conèixer les diferents eines disponibles per mantenir-se informat durant tot el procés, com el servei de subscripció de novetats, el web corporatiu de BBVA, la xarxa d’oficines o el telèfon d’atenció de l’opa.
Cada trobada finalitzarà amb una sessió de preguntes i respostes en la qual les persones assistents podran resoldre els seus dubtes. Per assistir és imprescindible registrar-se en el web corporatiu de BBVA (www.bbva.com) o trucar al telèfon 800 080 032. Els qui no puguin assistir en persona també tindran l’opció de connectar-se a qualsevol de les trobades digitals que BBVA organitza cada divendres. Les dates, llocs i horaris d’aquestes trobades poden consultar-se fàcilment al web www.bbva.com