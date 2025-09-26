SALÓ DE L'AUTOMÒBIL DE LLEIDA
Optimotor aposta per l’electrificació al Saló de l'Automòbil de Lleida
Hi presentaran novetats com el Lynk&Co 08, el Kia EV4, el Nissan Micra o el Volvo EX90
Grup Optimotor desembarca en el saló de l’automòbil de Lleida tot exposant les darreres novetats de les seues marques, amb una clara aposta pels vehicles electrificats.
En aquest sentit, destaca el renovat Lynk&Co 01 i el Lynk&Co 08, un SUV híbrid endollable amb autonomia estesa que combina innovació, sostenibilitat i disseny. Oferint fins a 200 km d’autonomia elèctrica (WLTP) i més de 1.000 km d’autonomia total, el 08 marca un abans i un després en la mobilitat electrificada.
Gràcies a la càrrega ràpida de corrent continu, aconsegueix el 80% en només 33 minuts, amb un consum mitjà de tot just 0,9 l/100 km. El seu disseny avantguardista i el seu interior tecnològic reforcen el compromís de la marca amb l’eficiència i l’experiència de conducció, acostant la mobilitat sostenible a un públic que busca prestacions de primer nivell.
Elèctric pur és el Kia EV4, disponible en versió hatchback de 5 portes i sedan / fastback de 4 portes. Gràcies a un motor de 204 CV i dos bateries, aconsegueix una autonomia d’entre 430 i 460 km (amb bateria de 58,3 kWh) i fin a uns 630 km (81,4 kWh). En càrrega ràpida de 100 a 150 kW, és capaç de recarregar-se del 10 al 80% en 30 minuts.
Provist d’assistents avançats de conducció, com ara control de creuer intel·ligent, detecció de fatiga o assistent d’aparcament fins i tot en remot, presenta com a valor afegit la funció bidireccional V2L i V2G, que li permet subministrar energia a altres dispositius electrònics. I com garantia, 7 anys.
Destinat a un entorn urbà és el nou Nissan Micra 100% elèctric, que substitueix l’antic model de combustió. Compacte, àgil i amb un disseny modern i aerodinàmic, el seu propulsor de 150 CV brinda fins a 300 km d’autonomia, i es carrega del 15 al 80% en uns 30 minuts.
Ideal per a conducció urbana i maniobrabilitat, exhibeix una cabina digitalitzada amb quadre d’instruments i pantalla central multimèdia, així com una connectivitat avançada i assistents de conducció Nissan Intelligent Mobility.
I, amb una vocació premium, irromp en escena el Volvo EX90, de 7 places i tres possibles motoritzacions, Single Motor, Twin Motor i Twin Motor Perfomance, d’entre 173 i 205 kW. Això li permet assolir una autonomia de fins a 620 km (Single Motor). Requereix uns 30 minuts per carregar-se del 10 al 80% en càrrega ràpida, si bé amb només 10 minuts obté fins a 170 km d’autonomia.
Un altre punt fort és la tecnologia de conducció, que li permet conduir amb un únic pedal en totes les versions o fer servir un assistent d’autonomia, que gestiona el consum i suggereix millores. Luxe i confort total interior són altres atributs del nou Volvo elèctric.
A banda d’aquests quatre models, el grup dona a conèixer altres models d’avantguarda. És el cas del renovat Nissan Qashqai híbridació ePower, el Kia EV3, el Suzuki Swift amb etiqueta ECO, el nou Range Rover Sport, el Aixam o la gama Maxus, integrada pels Deliver9 L3H2 i Deliver7 L2H1 dièsel de 150 CV, així com els 100% elèctrics eDeliver3 100% elèctric o T90 Pick up.
També hi serà present al saló el Isuzu M21 T Faisin Generation2 i el Isuzu Dmax N60 B, considerat el pick up més resistent del mercat. Tots ells comercialitzats als diferents concessionaris del grup: Ilerdauto (Nissan, Maxus, Isuzu), Callesa (Kia), Llemosa (Volvo Lynk&Co), Autojapan (Suzuki, Aixam) i Optimotor 4x4: Land Rover (Range Rover, Defender, Discovery).