La Pobleta de Bellveí acull una nova edició de la Fira Ramadera, punt de trobada del món rural a La Vall Fosca
Se celebra del 3 al 5 d'octubre, amb concursos i exhibicions
El cap de setmana del 3 al 5 d’octubre, al cor de la Vall Fosca, la Pobleta de Bellveí tornarà a vestir-se de festa per acollir una de les trobades més autèntiques del món rural pirinenc: la Fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí. Aquesta cita emblemàtica convoca veïns, aficionats i curiosos per celebrar la tradició, la ramaderia, l’artesania i la cultura local en tota la seva essència.
No es tracta només d’una mostra de bestiar —que ja de per sí és singular—, amb concursos de cavall Pirinenc Català i de la raça Bruna dels Pirineus, i exhibicions de vaques i ovelles de raça xisqueta. És, sobretot, un espai de retrobament amb les nostres arrels, de transmissió de sabers i de gaudi per a tots els públics.
Un programa que vesteix el territori
El divendres 3 d’octubre obre les portes amb un concert irrepetible. A les 20:00 h, el duo Andrea Motis i Josep Traver captivarà els assistents a la carpa principal. Una vetllada musical que fa de pont entre la llengua del jazz i el paisatge d’alta muntanya. L’entrada cal reservar-la prèviament a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, en horaris de matí i, el 2 d’octubre, també a tarda.
El dissabte arrenca a primera hora amb l’entrada d’animals i un esmorzar popular, organitzat per l’Associació Professional de Criadors d’Equí de Muntanya Pirineus de Lleida (5 €). Durant el matí podreu passejar-vos entre les demostracions d’oficis antics —de baster a matalasser, cisteller, ferrador, telera— o assistir al procés d’elaboració de sabó, degustar el mostillo i el freginat local.
Quan la Fira s’inauguri formalment, a les 11:00 h, s’encetarà l’11è Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català, mentre que el Parc és vida oferirà un taller familiar per acostar-se al Parc Nacional de la zona. Per la tarda, els infants podran participar a Som circ, es farà un espectacle de carrer titulat El Xarlatà, i arran del vespre, el correfoc dels diables de Riudoms prendrà els carrers. El cap de jornada culminarà amb el Ball de Fira del duet Acordies.
El diumenge repeteix l’entrada d’animals des de bon matí i celebra el 27è Concurs de Vaca Bruna dels Pirineus, a més d’una mostra de races com la llemosina, xarolesa i salers. Durant tot el matí continuaran les exhibicions artesanes i culturals, les exposicions locals i un ambient musical amb els Ribatònics. Mentrestant, els restaurants del poble oferiran el seu menú tradicional de fira: girella, cap i pota de corder i postres de músic.