Cap a un futur amb menys emissions: el repte de la indústria
Com la innovació ajuda a descarbonitzar la indústria: el cas de Grup Griñó
No hi ha dubte que el canvi climàtic és un dels grans reptes globals del nostre temps i exigeix accions responsables i decidides. En el marc del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, Grup Griñó, especialistes en gestió de residus i serveis mediambientals, posa en valor la necessitat de combinar la innovació i la gestió sostenible per reduir emissions, optimitzar recursos i avançar cap a una economia més circular i resilient. L’empresa ha fet de la sostenibilitat un element central de la seva activitat industrial, combinant innovació, eficiència i col·laboració amb tota la cadena de valor, incloent clients, proveïdors i col·laboradors.
En els últims dos anys, ha invertit més de 35 milions d’euros en innovació i infraestructures, apostant per tecnologies punteres com la biometanització, la gasificació de residus i el reciclatge avançat. Aquestes eines permeten transformar residus en recursos i generar energia neta, accelerant la transició energètica i la neutralitat climàtica. Entre els projectes més destacats hi ha la producció d’hidrogen verd, la gasificació de Combustible Sòlid Recuperat (CSR) i el reciclatge tèxtil, que serveixen com a exemples reals de com la tecnologia industrial pot convertir- se en una eina al servei del medi ambient.
Projectes
Gràcies a aquestes iniciatives, Grup Griñó genera més de 62 milions de kWh d’energia 100% renovable cada any, evitant l’emissió de més de 273.000 tones de CO2 a l’atmosfera. Però el compromís ambiental de l’empresa no es limita a la generació d’energia. Cada procés industrial s’orienta a minimitzar emissions i a aprofitar al màxim els recursos disponibles.
La gestió eficient de residus permet reduir l’impacte de l’extracció de matèries primeres, i al mateix temps Grup Griñó treballa amb clients i proveïdors per disminuir la generació de residus des del seu origen, fomentant pràctiques responsables en tota la cadena productiva.
Els residus no reciclables es transformen en CSR, un combustible que substitueix els fòssils i redueix emissions en més d’un 80%. Paral·lelament, la captació i aprofitament de biogàs permet generar energia elèctrica i tèrmica, mentre que les instal·lacions fotovoltaiques i l’ús d’energia certificada 100% renovable en totes les plantes garanteix un consum energètic responsable.
L’aigua, un recurs essencial, també es gestiona amb la mateixa visió: pluja, aigües grises i lixiviats són recuperats i reutilitzats per reduir el consum d’aigua potable i minimitzar l’impacte sobre el medi. Fins i tot el transport de materials es revisa constantment, amb rutes optimitzades i utilització de biocarburants, per reduir l’efecte ambiental de la logística.
Residus
La reducció d’emissions i la descarbonització es treballen de manera transversal, combinant tecnologia, gestió responsable de recursos i col·laboració amb tota la cadena de valor. A més, aquestes mesures generen un impacte positiu en el territori, creant ocupació i fomentant una economia circular que beneficia la societat en el seu conjunt.
En un moment en què la indústria té un paper clau en la transició ecològica, Grup Griñó s’erigeix com un actor clau en la transformació de residus en energia renovable, la reducció d’emissions i la generació de valor, tot apostant per un futur més sostenible i circular, en el qual la innovació i la responsabilitat son essencials per afrontar els reptes que planteja el canvi climàtic.