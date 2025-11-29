El Govern aposta per convertir l’Agrobiotech Innovation Forum en un referent d’innovació i tecnologia agroalimentària
El Departament d’Agricultura ha liderat i organitzat un programa d’activitats amb l’objectiu de reforçar el paper de la recerca en la modernització del sector
En el seu estand es van presentar de forma pràctica algunes de les iniciatives, oficines i eines virtuals que han desenvolupat recentment
Lleida ha acollit, del 25 al 27 de novembre, la primera edició de l’Agrobiotech Innovation Forum (AIF), una nova fira professional que neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència per al sector agroindustrial. L’esdeveniment ha posat el focus en la innovació, la sostenibilitat i la bioeconomia, tres àmbits clau per impulsar la transformació del model agroalimentari català.
Per donar impuls a aquesta ambició de convertir-se en un espai de trobada per als professionals del sector agroalimentari, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha liderat i organitzat un ampli programa d’activitats dins del marc de la fira. L’objectiu ha estat reforçar el paper de la recerca i la tecnologia en la modernització del sector, donar visibilitat a les oportunitats que ofereix la innovació i presentar algunes actuacions d’interès que el Departament està desenvolupant.
Estand propi dins la fira
Amb la mirada posada a escoltar i entendre les necessitats del sector agroalimentari, el Departament d’Agricultura ha comptat amb un estand propi dins la fira, que ha permès presentar de forma pràctica algunes de les iniciatives d’innovació i tecnologia desenvolupades pel Departament. Projectes que han anat des de la presentació de diferents oficines i eines virtuals per acompanyar els agents del sector i facilitar-los l’accés a informació valuosa per al desenvolupament de les seves activitats, com RuralCat o El Planter, fins a sessions de networking per assessorar-se sobre les convocatòries 2026-27 d’Horizon Europe, de la mà de l’IRTA i ACCIÓ.
Organització de ponències i xerrades tècniques
Aquest compromís amb l’enlairament de la fira s’ha vist reflectit també en l’organització de diferents ponències i xerrades tècniques per part de tècnics del Departament, distribuïdes entre les sis verticals temàtiques que estructuren la fira: maquinària i tecnologia agrícola, producció agrícola, ramaderia, gestió de l’aigua, energia i sostenibilitat, i bioeconomia.
A més, cal destacar la participació d’alguns dels màxims representants del Departament, com l’Honorable Conseller, Òscar Ordeig, la Secretària General, Cristina Massot, la Secretària d’Alimentació, Rosa Cubel, la Directora General d’Agricultura i Ramaderia Rosa Altisent, i el Director de l’IRTA, Josep Usall.
RuralApps i Novembre Innova a l’Agrobiotech Innovation Forum
Un altre exemple que mostra el vincle del Departament d’Agricultura amb la innovació agroalimentària va ser el lliurament dels Premis RuralApps 2025, que, en la seva dotzena edició, es van celebrar en el marc de la fira Agrobiotech. Aquests guardons reconeixen aplicacions tecnològiques per a mòbils, ordinadors o plataformes integrades que contribueixen a impulsar la innovació en els sectors agroalimentari, forestal i rural.
L’Agrobiotech Innovation Forum s’ha integrat també dins del Novembre INNOVA, el cicle d’iniciatives que el Departament d’Agricultura dedica a la innovació, la digitalització i la transferència de coneixement en l’àmbit agroalimentari, forestal i rural. Aquest programa, emmarcat en el Pla INNOVA 2030, reuneix anualment centres de recerca, empreses, universitats i joves emprenedors per tal de compartir diversos reptes, casos d’èxit i noves oportunitats, i reforça el posicionament de Catalunya com a territori capdavanter en innovació agroalimentària.