Junts aturem la Peste Porcina Africana (PPA)
La ràpida detecció i coordinació entre administracions i ramaders assegura la seguretat alimentària i manté les exportacions del porcí català.
La detecció de la Pesta Porcina Africana (PPA) en senglars a Catalunya ha posat a prova la capacitat de resposta del sector porcí, que ha demostrat una professionalitat i coordinació exemplars amb les administracions. Gràcies a un sistema de vigilància sanitària robust, la malaltia es va identificar amb celeritat, activant immediatament els protocols establerts.
És crucial destacar que aquests casos s'han localitzat exclusivament en fauna salvatge, sense afectar les explotacions ramaderes. La PPA, a més, no representa cap risc per a la salut humana ni per a la seguretat alimentària. El consum de productes porcins continua sent completament segur.
La rapidesa en la detecció ha anat acompanyada d'una implementació immediata de mesures preventives, com la restricció d'accés a zones forestals sensibles. L'objectiu primordial és impedir la propagació del virus a altres àrees productores i explotacions, salvaguardant l'estatus sanitari del país, fonamental per a la confiança internacional.
El sector porcí català opera des de fa anys amb els estàndards de bioseguretat més elevats d'Europa. Aquesta preparació, sumada al compromís dels seus professionals, ha permès que més del 80% de les exportacions mantinguin la seva activitat amb total normalitat, fins i tot en aquest context excepcional.
Catalunya és un dels líders mundials en producció i exportació porcina. La resposta a aquesta situació ha estat, sens dubte, exemplar. La sinergia entre ramaders, veterinaris, tècnics, indústria i autoritats ha resultat fonamental per minimitzar els riscos i contenir l'impacte.
La PPA és una malaltia complexa, sense vacuna ni tractament efectiu, fet que subratlla la importància de la prevenció, la vigilància constant i la detecció precoç. Aquest episodi ha posat de manifest la preparació del sistema de col·laboració entre les diverses administracions.
És imprescindible continuar impulsant la investigació científica, ja que serà clau a mitjà termini per desenvolupar eines efectives contra aquesta amenaça. Mentrestant, el treball responsable i coordinat de tot el sector continua sent la millor defensa.
El sector porcí català ha demostrat, una vegada més, la seva unitat, solidesa i ferm compromís. La determinació per protegir la sanitat animal és indissociable de la salvaguarda de la nostra economia, el medi ambient i la confiança dels consumidors a escala global.