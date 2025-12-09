Adeu a les ulleres sense sortir de Lleida
La clínica ILO Oftalmologia de Lleida ofereix cirurgia refractiva d’excel·lència amb quiròfans propis a la ciutat i l’únic làser “sense contacte” d’última generació a la demarcació. Sense llistes d’espera, amb un tracte humà i més de 35 anys d’experiència, ILO permet als pacients aptes dir adeu a les ulleres de forma ràpida i segura
No haver de dependre de les ulleres o les lents de contacte és un canvi de vida per a qui busca comoditat i llibertat en el dia a dia. Ara aquest canvi és a l’abast de tothom sense ni tan sols sortir de Lleida. ILO Oftalmologia, la clínica dels teus ulls, disposa de quiròfans integrats i un equip mèdic d’elit a la mateixa ciutat, fet que evita desplaçaments a altres centres. Això vol dir que tot el procés –des de les visites prèvies fins a la cirurgia i el seguiment postoperatori– es realitza a casa, a Lleida, amb la màxima comoditat per al pacient.
“Estic contenta d’haver-m’ho fet a Lleida, perquè m’he estalviat viatges innecessaris. A més, tenint aquí un lloc així, amb bons especialistes, per què fer-ho fora?”, explica la Marina Mangues, una pacient que va corregir 9 diòptries amb ILO. La confiança de poder accedir a una atenció oftalmològica puntera sense sortir de la teva ciutat és un dels grans avantatges que ofereix ILO Oftalmologia.
Atenció immediata i personalitzada
A ILO, el procés és àgil i centrat en la persona. Tot comença amb una primera visita de valoració en què els especialistes examinen detalladament cada cas per determinar si el pacient és apte per a la cirurgia refractiva i quina tècnica és la més adient. En cas que sigui candidat idoni, t’ho posen d’allò més fàcil: no hi ha llistes d’espera i la intervenció es pot programar de manera gairebé immediata. Cada pacient rep un tracte proper i humà, ja que l’equip mèdic d’ILO posa la salut i el benestar de la persona al centre de tot el que fa, tal com demostren els seus més de 35 anys d’experiència pionera en el sector.
“Posem la individualització i l’atenció centrada en les persones com a prioritat absoluta”, ressalten des de la clínica, remarcant que cada cas es valora de forma personalitzada i amb “una estreta comunicació i escolta activa” per establir una relació de confiança. Gràcies a aquesta filosofia, ILO ha realitzat més de 6.000 de cirurgies refractives amb èxit al llarg de les dècades i acompanya cada pacient durant tot el procés, inclòs el postoperatori, la qual cosa assegura un seguiment proper i professional en tot moment.
Tecnologia ‘touchless’: precisió sense contacte
Un dels grans atractius d’operar-se la vista a ILO és la seva tecnologia d’última generació. Es tracta de l’única clínica de Lleida que compta amb el làser “sense contacte” (tecnologia touchless), un sistema làser avançat que permet corregir els defectes visuals sense tocar físicament l’ull. Aquest procediment no invasiu incrementa la seguretat i la precisió, ja que evita instruments sobre la còrnia i redueix les possibilitats de molèsties. La cirurgia làser Trans-PRK que utilitza ILO es realitza amb anestèsia tòpica (gotes) i dura aproximadament només 2 minuts per ull. És una intervenció senzilla, ràpida i indolora, efectuada als quiròfans de la pròpia clínica amb totes les garanties.
Aquest “làser sense contacte” d’última generació és un equipament únic a la província que situa Lleida al nivell dels millors centres d’oftalmologia. Per tant, els pacients locals disposen de la mateixa tecnologia puntera que trobarien en clíniques de referència internacional.
Les tècniques: làser Trans-PRK, lents ICL i cirurgia facorefractiva
Hi ha diverses opcions de cirurgia refractiva, i a ILO Oftalmologia s’encarreguen de valorar cada cas per recomanar la millor solució. La més coneguda és la cirurgia làser corneal amb tecnologia Trans-PRK, pensada per a persones d’entre 18 i 45 anys amb miopia, hipermetropia o astigmatisme. El làser remodela la curvatura de la còrnia sense tocar físicament l’ull en una intervenció de només dos minuts per ull i una recuperació visual ràpida. “No notes res” durant el procediment, comenten pacients com la Sílvia Bertran, de Lleida, i és que l’endemà ja comencen a veure-hi clar.
Per a graduacions molt altes o en casos en què la còrnia no permet l’ús del làser, es pot optar per la implantació de lents intraoculars ICL, una lent biocompatible que es col·loca entre l’iris i el cristal·lí, sense retirar res. La cirurgia és breu, indolora i reversible, amb resultats immediats. Sergi Jurado, esportista d’elit, també de Lleida, explica que la nit de l’operació ja veia bé sense ulleres. A més, aquest mètode no provoca sequedat ocular.
Finalment, per a persones de més de 45 anys, la millor opció sol ser la cirurgia facorefractiva, que substitueix el cristal·lí per una lent intraocular que corregeix tant la vista cansada com altres defectes de refracció. Amb això es guanya independència visual a totes les distàncies i s’evita l’aparició de cataractes en el futur. Ramon Sorribes, d’Alpicat, n’és un bon exemple: va deixar enrere les ulleres progressives i ara gaudeix d’una visió clara i estable.
Més llibertat, comoditat i seguretat per als esportistes
Practicar esport amb ulleres o lentilles pot ser una font contínua d’incomoditats.. Les ulleres graduades s’entelen amb la suor o els canvis de temperatura, poden relliscar o caure durant l’activitat i limiten el camp de visió (especialment lateral); així mateix, un impacte les pot trencar i provocar una lesió ocular. D’altra banda, les lents de contacte també tenen inconvenients: es poden desplaçar amb un moviment brusc, ressecar l’ull amb el vent, irritar-se amb l’aigua o la suor, i fins i tot afavorir infeccions en entorns com piscines o platges. Totes aquestes molèsties afecten la concentració i el rendiment esportiu, fins al punt de condicionar el tipus d’esport que fem (hi ha qui evita esports de contacte per por a les ulleres).
La cirurgia refractiva soluciona definitivament aquests obstacles i aporta un gran benefici per als esportistes: una llibertat visual total. Després de la correcció de la vista, desapareixen les limitacions associades a ulleres i lentilles i es guanya en comoditat en qualsevol disciplina. La visió es manté clara i estable en tot moment, fet que permet una reacció més ràpida als moviments i millor precisió en l’enfocament i en la percepció de profunditat –aspectes decisius en esports com el futbol, el bàsquet o el pàdel–, contribuint així a millorar el rendiment esportiu global. A més, l’absència de dispositius fràgils a la cara o al·lògens a l’ull fa que la pràctica esportiva sigui més segura: ja no hi ha risc de trencar unes ulleres amb un cop ni de perdre una lentilla en plena acció. Com a referència orientativa, després d’una cirurgia làser com Trans-PRK, un esportista pot reprendre l’entrenament suau en pocs dies i tornar a competicions de contacte en unes 3-4 setmanes, segons l’orientació de l’oftalmòleg. Amb el suport d’ILO –que fins i tot té en compte el tipus d’esport de cada pacient a l’hora de recomanar la tècnica–, molts esportistes de Lleida ja gaudeixen d’una visió perfecta sense limitacions.
En resum, la cirurgia refractiva a ILO Oftalmologia ofereix als lleidatans la possibilitat de “dir adéu a les ulleres” amb totes les garanties: amb l’experiència d’un centre pioner (fundat per la Dra. Sanfeliu i pel Dr. Ferreruela, el primer doctor a implantar lents intraoculars a Lleida fa més de tres dècades), amb la tecnologia més avançada i segura i amb un tracte personalitzat que posa el pacient al centre. La combinació de quiròfans propis a la ciutat, professionals de primer nivell i un ampli ventall de tècniques permet que cada persona trobi la seva millor solució visual sense sortir de Lleida. Tot plegat, amb immediatesa, comoditat i qualitat humana, des de la primera visita de valoració fins a l’alta mèdica. I és que la missió d’ILO és clara: ajudar-te a veure i a veure’t millor, perquè gaudeixis d’una vida plena lliure de lligams visuals.