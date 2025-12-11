25 anys de la DUN, el sistema que ha modernitzat la gestió agrària a Catalunya
La plataforma ha reduït la càrrega administrativa de la pagesia catalana i ha facilitat la tramitació d’ajuts per valor de més de 8.000 milions d’euros
Fa 25 anys, dedicar-se a l’agricultura ja era tot un repte: molt esforç, compromís i, sobretot, passió. A més de treballar la terra, els pagesos havien d’enfrontar-se a una burocràcia complexa i dispersa que feia més difícil la gestió de les seves explotacions. Per simplificar aquesta relació amb l’Administració, la Generalitat de Catalunya va crear la Declaració Única Agrària (DUN), un sistema que permet a les explotacions agràries declarar les seves dades i sol·licitar ajuts i tràmits al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Per commemorar els 25 anys d’existència d’aquesta plataforma, el Govern de la Generalitat va organitzar un acte institucional a Tarragona el passat 13 de novembre, presidit pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, amb més de 250 assistents.
Des del seu llançament el 2001, la DUN ha facilitat la distribució de més de 8.000 milions d’euros en ajuts i ha agrupat fins a 65 tràmits diferents en un únic canal, transformant la relació dels pagesos amb el Departament d’Agricultura i consolidant-se com una eina clau per al sector. Actualment, a través d’aquest sistema es poden demanar ajuts directes, ajuts a la sostenibilitat, ajuts a la competitivitat i a la reestructuració de la vinya, entre d’altres.
Radiografia de la pagesia
Les dades de la darrera campanya de la DUN ofereixen una fotografia precisa del sector: 44.757 explotacions agràries declarades i 1.475.226 hectàrees de superfície inscrita. La superfície es manté estable, però el nombre d’explotacions disminueix any rere any, en part per ajustar la declaració a la titularitat real de la terra.
El perfil majoritari continua sent homes en edat activa, i només un 20% són agricultors professionals, és a dir, persones que obtenen més de la meitat del temps i dels ingressos del treball agrari. Una realitat que posa de manifest els reptes de la continuïtat i del relleu generacional.
Catalunya és l’única comunitat autònoma que ha integrat en un mateix sistema tota la informació de les explotacions agràries: catàlegs, registres i dades vinculades als ajuts de la PAC i altres línies de suport. Aquesta convergència ha permès que declarar les dades un sol cop sigui suficient per accedir a tots els tràmits necessaris, des dels ajuts directes i agroambientals fins a la modernització de finques o compensacions per danys naturals.
La plataforma ha anat evolucionant i s’ha convertit en una finestra única per a la gestió integral de les explotacions, amb informació sempre actualitzada i disponible de manera contínua.
Avenços tecnològics
Fa 25 anys que la DUN acompanya els pagesos catalans i ha evolucionat molt més enllà dels ajuts. Amb un sol registre i un únic canal, les explotacions només han de declarar les seves dades una vegada per poder fer tots els tràmits amb l’Administració. Aquesta informació forma el Registre d’Explotacions Agrícoles de Catalunya (SIDEAC), que serveix al DARPA, al sector agrari i a la ciutadania, i també alimenta estadístiques, l’Observatori i el Cens Agrari.
Comptar amb aquesta informació actualitzada ajuda a planificar i gestionar millor el territori i el sector, i a més és pública al web del Departament.
L’any 2019, la DUN va fer un gran salt tecnològic amb l’aplicació en línia, disponible les 24 hores i set dies a la setmana. Així, els pagesos poden actualitzar les dades de les seves explotacions en temps real i enviar fotografies georeferenciades dels cultius amb l’eina FotoDUN.
Finestra única
La plataforma funciona com una “finestra única”. Els agricultors poden declarar els seus cultius des del mateix moment de la sembra o plantació, així com conèixer qualsevol modificació en el Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles que afecti la seva explotació.
També tenen la possibilitat d’importar dades d’altres registres o sistemes relacionats amb la seva activitat, com el GTR, RVC, Comunals, REGMAQ, REGPAE o CCPI. A més, poden sol·licitar ajuts i altres tràmits relacionats amb la seva explotació, incloent-hi la petició telemàtica del consentiment de terceres persones quan sigui necessari.
La plataforma permet conèixer i resoldre incidències detectades en els controls preliminars i de monitoratge dels ajuts, presentar la documentació associada a les sol·licituds i consultar, en el moment que es produeixen, els pagaments i resolucions dels ajuts o tràmits, així com presentar recurs si escau.
Durant tots aquests anys les entitats col·laboradores han estat un pilar essencial assessorant els agricultors amb els tràmits més complexos. A Catalunya hi ha 56 entitats, amb 370 punts d’atenció i 896 professionals dedicats a facilitar la gestió de les explotacions i acompanyar els pagesos en tot el procés.