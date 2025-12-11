Ofert per ENDESA
La seguretat primer
Endesa ha destinat aquest any 5 milions d’euros a la prevenció d’incendis a Lleida alhora que col·labora amb els Agents Rurals en l’aplicació del pla Alfa per reduir els riscos davant del foc
En el context de canvi climàtic actual, “cada vegada ambients més secs i més càlids. Hi ha un risc creixent d’incendi” i, si ocorre en terrenys forestals, el perill s’agreuja perquè l’avís sol tardar més, en paraules de Josep Vilalta, subinspector del cos d’Agents Rurals. Aquest és l’escenari en el qual es compleixen deu anys del conveni entre la companyia Endesa i els Agents Rurals per a la prevenció d’incendis forestals (2015), que ha contribuït a limitar el número i la gravetat del foc, reconeix el subinspector.
La col·laboració es posa en pràctica cada any en nombrosos treballs de prevenció i a través del pla Alfa, que els Rurals actualitzen diàriament i s’activa quan el mapa del risc d’incendis de la conselleria d’Agricultura ho aconsella, tenint en compte factors com “la temperatura, la humitat, el vent, l’històric d’incendis o l’estat de la vegetació”. La situació és tal que el 2024 el pla Alfa va estar actiu fins a 150 dels 365 dies de l’any en una o una altra comarca.
Des del juny, opera per municipis. En aquell moment, si el risc és de grau 2 o més (sobre 4) es desactiva la reconnexió automàtica de les línies de mitjana i alta tensió.
Endesa i Rurals revisen la línia si hi ha una incidència per constatar que no hi ha riscos i, una vegada aïllada, el Centre de Control de Distribució reconnecta la línia de forma telemàtica. “Això pot implicar petits talls de subministrament en els municipis afectats, però la seguretat augmenta”, afegeix Vilalta.
La col·laboració amb els Rurals s’amplia amb la neteja i poda d’arbres i brossa dels espais per on passen les línies elèctriques, una operació ingent tenint en compte que el setanta per cent de les infraestructures d’Endesa passa per zones forestals.
La companyia facilita als agents la ubicació de les seues brigades i cada any, abans del 15 de juny, revisa les línies en els Perímetres de Protecció Prioritària amb drons, vols i càmeres termogràfiques.
“El pla Alfa va nàixer a Lleida fins i tot abans del conveni”
“El pla Alfa va nàixer a Lleida anys abans que hi hagués un conveni”, explica José Moreno, director de la Xarxa de Distribució d’Endesa a Lleida. “Va funcionar durant molt temps de forma natural: a l’estiu, anul·làvem les reconnexions a la xarxa perquè hi havia molta activitat al camp al lloc on són les línies. Després es va estendre a Catalunya”, i es va protocol·litzar negre sobre blanc, assenyala Moreno, alhora que defensa que el que d’una banda pot implicar molèsties per a l’usuari, de l’altra suposa més seguretat.
Recorda que la preservació del medi rural és un objectiu compartit i l’operativa de l’empresa s’adapta diàriament al mapa de perill d’incendis. Quant als treballs de prevenció, la companyia hi ha destinat aquest any fins a 5 milions d’euros a Lleida, un 24% més que l’any passat, en mesures com per exemple l’ús de drons, de càmeres termogràfiques o brigades de poda per incrementar la protecció de l’entorn. Un 53% dels 100.101 quilòmetres de línies elèctriques d’Endesa a Catalunya són aèries.