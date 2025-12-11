El sèrum de Sibari Republic que ven una unitat al minut arriba en un pack nadalenc per només 60€
El famós sèrum antiarrugues que ha triomfat a Lleida arriba en un nou pack de Nadal ‘Holiday Essentials’ d’edició limitada, juntament amb la crema antiarrugues, per un cost de 60 euros
Els llums de Nadal i el torró han arribat, i amb això, un dels moments més enfeinats de l’any: la difícil tasca de buscar regal per als nostres éssers estimats sense morir en l’intent i sense deixar la cartera pel mig. Aquest any Sibari Republic, la famosa marca d’alta cosmètica basca que ha visitat en diverses ocasions Lleida, on ha aconseguit nombrosos èxits, ens ho vol posar fàcil i ha llançat un cofre nadalenc amb els seus dos productes més famosos en mida de viatge per només 60 euros, només al seu web i per temps limitat.
Dins d’aquest pack anomenat Holiday Essentials podrem trobar els seus dos productes més venuts, el Serum Origin, el sèrum que ha generat cues de fins dos hores i venut una unitat al minut. Ara, llancen una nova fórmula renovada, més concentrada i que atenua les arrugues en tan sols 24 hores. El pack inclou la seua millor parella, la Calming Cream una crema antiarrugues i hidratant 24 hores que potencia l’efecte del sèrum i ens protegeix la pell davant les agressions extremes i a aquest fred que ja fueteja la nostra ciutat. Tot això per tan sols 60 euros, i és que és una oportunitat única per aconseguir aquesta oferta per temps limitat al web de la firma. La responsable de la marca, Itziar Beitia, ens explica emocionada: “L’acollida d’aquest nou pack ha estat increïble, ja quan el llancem en prevenda es van vendre molts. Els clients ens estan transmetent que és un pack d’una mida ideal per fer un regal de molt bona qualitat i amb el segell d’un laboratori científic darrere. Tenim poques unitats i no sabem fins quan ens arriben”. En ser les unitats tan limitades no ens podem adormir, i cal reservar la nostra com més aviat millor per no quedar-nos sense l’oportunitat de provar-ho al millor preu.
Oferta
Des que fa cinc anys aquesta firma cosmètica amb base a Vitòria ha revolucionat el mercat de la cosmètica amb productes fets aquí i que fan el que prometen. Tots els productes de la firma tenen test d’eficàcia instrumentals realitzats per dermatòlegs externs a la firma. I no només són els estudis els qui avalen els resultats actualment compte amb gairebé 500 ressenyes de gairebé 5 estrelles del seu producte estrella el Serum Origin. Gràcies a aquest i altres dels seus productes han arribat a formar cues de 2 hores, com va ser el cas de la seua última inauguració a Vitòria, i vendre un sèrum al minut.
La resposta, segons sembla, està en una fórmula gairebé “secreta” i un procés de producció digne de laboratori d’alt nivell. La Dra. María Moneo Sánchez, responsable d'I+D+i de Sibari Republic, ho deixa clar: “La clau està en l’altíssima concentració d’àcid hialurònic. La seua textura gelatinosa ja el delata: com més concentrat està, més espès torna. A més, utilitzem tres pesos moleculars que permeten que l’actiu penetri fins les capes més profundes de la pell per omplir arrugues des de dins”.
Però la història no acaba allà. Com en l’alta cuina, no n’hi ha prou amb tenir ingredients de luxe: cal saber com cuinar-los. “Fabriquem en petits lots i controlem al mil·límetre velocitats d’agitació i temperatura. Així garantim que l’estructura de l’actiu no es destrueixi i que la seua potència sigui màxima”, afegeix.
El regal perfecte
Però aquesta no és l’única opció de regal que ens proposa la firma ha decidit que per a aquells que són fans d’algun dels altres productes puguin crear-se el seu pack a mida amb descomptes de fins el 50%.
I és que Sibari Republic sempre s’ha caracteritzat per pensar en els seus clients i oferir-los alta cosmètica feta en un laboratori per un preu que no s’havia vist abans, i és que en aquests moments de tantes despeses s’agraeix trobar a marques que encara volen atansés al seu públic d’aquesta manera.
Podrem trobar el cofre Holiday Essentials per tan sols 60 euros al seu web i alguns dels seus productes més venuts amb descomptes d’un 50% sol per temps limitat i a través del web de la firma. Una oportunitat única per cuidar-nos amb productes d’alta qualitat i cuidar-nos dels nostres amb la millor cosmètica, ja que no oblidem que la pell és l’òrgan més gran del nostre cos.