KYLATT: l'oli d'oliva verge extra convertit en obra d'art
Està elaborat a partir d'olives arbequines de camps especialment seleccionats. Aquest any, a més, llueix amb el segell ecològic, reflex d'una manera d'entendre el camp i la terra des del respecte i l'excel·lència
El xef Oriol Ivern, juntament amb Jordi Morillo, aporta el seu coneixement gastronòmic i participa en els tasts per triar el lot definitiu de KYLATT
A l’albada, als camps de les comarques del Segrià i les Garrigues (Lleida), els agricultors de la cooperativa Fruits de Ponent (NOVACOOP Mediterranea, formada per les cooperatives ActelGrup i Fruits de Ponent) comencen el seu ritual més pur: recol·lectar les olives arbequines que donaran vida a l'oli d'oliva verge extra KYLATT ECO. Aquest any, el fruit del seu esforç llueix amb orgull el segell ecològic, reflex d'una manera d'entendre el camp i la terra des del respecte i l'excel·lència.
Les olives es cullen a l'albada i fins al migdia, per conservar intacta la seva frescor natural i mantenir una temperatura òptima que garanteixi la seva màxima qualitat. A l'almàssera d'Alcanó (Lleida), on no s'utilitza cap mena de combustible fòssil, comença una dansa de precisió: un procés d'elaboració impulsat només amb energia verda, 100% renovable.
Allà, les olives es molen sense demora, en un premsat en fred que converteix la paciència, la tècnica i la passió en un or líquid que destil·la puresa. Cada decisió del mestre d'almàssera —el temps de batut, la temperatura de la pasta, la velocitat, els minuts exactes— es sincronitza com un rellotge suís, perquè l'oli que brota sigui, senzillament, KYLATT.
Un oli amb ànima
KYLATT ECO és un oli amb personalitat pròpia. De verd lluminós, expressa un afruitat intens amb notes d'amarg i picant que s'entrellacen amb harmonia. A la boca apareixen matisos d'ametlla fresca i tomàquet de l'horta, tan característics d'aquests camps de Lleida.
Aquest oli recull l'herència de generacions de socis cooperativistes que, campanya rere campanya, cuiden els seus olivers.
Són guardians d'una tradició que es renova amb el compromís de les noves generacions, decidides a donar continuïtat a un llegat que manté vives les arrels i l'economia dels pobles rurals. Perquè KYLATT no és només un oli: és una manera de viure, una aposta pel territori i per la gent que el treballa.
Cada gota reflecteix una manera conscient de produir: sense emissions fòssils, amb un respecte absolut pel medi ambient i una recerca constant de l'eficiència energètica. Aquest model no només cuida el planeta, sinó que dinamitza l'economia local, creant ocupació, valor afegit i oportunitats en un entorn rural que mereix seguir bategant. A KYLATT, la sostenibilitat no és una tendència: és una convicció.
KYLATT és pur art. Una obra d'art premiada
El nou KYLATT ECO de la collita 25-26 es pot trobar a la botiga virtual a més de botigues gourmet especialitzades.
Compra’l a la web kylatt.cat